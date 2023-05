Le programme de la finale de l'Eurovision est fixé !

Par Euronews

Vingt-six pays s'affronteront samedi soir lors du concours de chanson qui se déroule pour sa 67e édition à Liverpool.

Le programme complet de la finale de l'Eurovision est désormais fixé, avec les résultats de la demi-finale !

L'Arménie, l'Estonie, la Belgique, Chypre, la Pologne, la Slovénie, l'Australie, l'Albanie, la Lituanie et l'Autriche ont décroché leur place pour la dernière étape de ce concours de chanson.

Les finalistes du concours de l'Eurovision 2023

Ils concourront face aux dix gagnants de la première demi-finale (Norvège, Malte, Serbie, Lettonie, Portugal, Irlande, Croatie, Suisse, Israël, Azerbaïdjan, Moldavie, Suède, Tchéquie, Pays-Bas et Finlande), ainsi que l'Ukraine et ceux que l'on nomme les "cinq grands", les principaux bailleurs de fonds de l'événement (Allemagne, France, Grande-Bretagne, Italie et Espagne).

C'est la 67e édition de ce concours de chanson. L'année dernière, l'Ukraine avait été récompensée, une décision autant politique que musicale alors que Kyiv faisait face à l'invasion russe depuis quelques mois.