Accord pour un cessez-le-feu entre Israël et des groupes armés de Gaza

Par Euronews avec AFP

L'Egypte a obtenu samedi soir un accord pour un cessez-le-feu entre Israël et des groupes armés dans la bande de Gaza.

L'Egypte a obtenu un accord pour un cessez-le-feu entre Israël et des groupes armés dans la bande de Gaza commençant dès 19h00 GMT samedi, a appris l'AFP auprès de sources proches des discussions.

L'accord des parties concernées a été confirmé par un responsable sécuritaire égyptien et une source palestinienne proche des discussions. Interrogé par l'AFP, un responsable gouvernemental israélien a refusé de faire le moindre commentaire. Les affrontements ont fait 35 morts depuis mardi.

L'Egypte, médiateur traditionnel entre les belligérants, s'est activée pour obtenir une trêve qui doit mettre fin à l'escalade de violence la plus grave depuis août 2022 entre Israël et Gaza, territoire sous blocus israélien depuis la prise de pouvoir du mouvement islamiste Hamas en 2007.

Echanges de tirs dans l'après-midi

En début d'après-midi, la défense antiaérienne israélienne était entrée en action contre des dizaines de roquettes tirées de la bande de Gaza après de nouvelles frappes aériennes israéliennes contre ce territoire et les funérailles d'Iyad al-Hassani, commandant militaire du Jihad islamique tué la veille par un missile israélien, selon des journalistes de l'AFP.

Plus tard dans l'après-midi, les tirs continuaient de part et d'autre, et selon les secours israéliens, deux hommes d'une quarantaine d'années ont été grièvement blessés par des éclats de projectiles dans le Sdot Negev, groupe de communes à l'est de la bande de Gaza.

Dans le nord de la Cisjordanie, deux combattants palestiniens de la branche armée du Fatah, mouvement du président de l'Autorité palestinienne, ont été tués samedi matin lors d'un raid de l'armée israélienne dans le camp de réfugiés de Balata à Naplouse.