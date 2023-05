Elections en Turquie : les bureaux de vote ont fermé, les premières estimations attendues vers 20h

15:59

Recep Tayyip Erdoğan en position défavorable ?

Le président sortant, candidat du Parti de la justice et du développement AKP, au pouvoir depuis vingt ans, espère sortir gagnant de l'élection présidentielle. Mais son rôle dans l'effondrement de l'économie turque et sa responsabilité après les séismes meurtriers de février pourraient lui coûter sa place. On vous explique tout ici :