Ukraine : le système de défense Patriot réparé, selon le Pentagone

Par Euronews avec AFP

Les dommages ont été provoqués mercredi par un projectile non identifié, selon un responsable américain.

Le système Patriot fourni par les Etats-Unis à l'Ukraine en avril dernier est à nouveau pleinement opérationnel selon le Pentagone. Cette technologie ultrasophistiquée de défense antiaérienne qui protège la ville de Kyiv des frappes russes a été endommagé ce mercredi par plusieurs projectiles non-identifiés. Moscou avait même assuré l'avoir mis hors service avec une "frappe de haute précision".

Depuis plusieurs jours, les villes ukraniennes sont à nouveau la cible de bombardements russes. A Odessa, une personne a perdu la vie dans la nuit de mardi à mercredi.

Le Ministère russe de la Défense affirme avoir atteint "avec succès" toutes les cibles désignées, et détruit d'importants stocks d'armes et de munitions des forces ukrainiennes.

Jusqu'à présent, seul un système de défense anti-aérienne Patriot a été livré à Kyiv. Mais l'Europe et l'OTAN souhaitent soutenir davantage les Ukrainiens... et former notamment les pilotes à l'utilisation d'avions de chasse occidentaux.

Un soutien qui sera justement aux coeur des discussions du prochain sommet du G7 à Hiroshima. Les pays membres doivent s'accorder sur un durcissement face à la Russie. Le Président ukrainien Volodymyr Zelensky pourrait assister en personne à ces discussions.