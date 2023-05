Présidentielle turque : Recep Tayyip Erdogan réélu président pour un troisième mandat

21:28

Les chantiers prioritaires du président Erdogan



LUTTE CONTRE L'INFLATION

- Plus qu'une priorité ce sera une urgence pour soulager une population à bout de souffle: l'inflation officielle restait en avril à plus de 40% sur un an après avoir dépassé les 85% à l'automne, résultat d'une baisse régulière des taux d'intérêt voulue par le président Erdogan.

Entre août et février, le principal taux directeur a été abaissé de 14% à 8,5%, des baisses justifiées par la banque centrale par le souci de soutenir "l'emploi et la production industrielle".

LA RECONSTRUCTION POST-SÉISME

Le tremblement de terre de magnitude 7,8 du 6 février a dévasté des zones entières du sud-est de la Turquie, faisant au moins 50 000 morts et plus de trois millions de déplacés.

Le président Erdogan a promis de reconstruire au plus vite 650.000 logements dans les provinces affectées. Le coût total des dégâts du désastre s'élève à plus de 100 milliards de dollars selon l'ONU et M. Erdogan.

ENTRÉE DE LA SUÈDE DANS L'OTAN

Les alliés de la Turquie au sein de l'Otan attendent qu'Ankara lève son veto à l'entrée de la Suède dans l'Alliance atlantique, bloquée depuis mai 2022.

Alors que Stockholm a multiplié les gestes de bonne volonté, dont l'adoption début mai d'une nouvelle loi antiterroriste, la Turquie - comme la Hongrie - est restée inflexible, continuant d'exiger l'extradition de dizaines d'opposants présentés comme des "terroristes" kurdes ou issus du mouvement du prédicateur turc en exil Fethullah Gülen, qu'Ankara accuse d'être derrière la tentative de coup d'Etat de juillet 2016.

Les ministres des Affaires étrangères de l'Otan doivent se retrouver mardi à Oslo avant le sommet des chefs d'État en juillet à Vilnius, qui escomptent une bonne nouvelle.

Le veto turc à l'encontre de la Finlande a en revanche été levé début avril.

Les deux pays nordiques, traditionnellement neutres, avaient déposé leur demande d'adhésion après l'agression russe contre l'Ukraine en février 2022, se sentant vulnérables face à leur puissant voisin.