Pour Emmanuel Macron, Vladimir Poutine a "réveillé" l'Otan

Emmanuel Macron, qui avait jugé en 2019 que l'Otan était en état de "mort cérébrale", a affirmé mercredi que le président russe Vladimir Poutine l'avait "réveillée avec le pire des électrochocs" en envahissant l'Ukraine.

"Il nous faut aujourd'hui aider l'Ukraine par tous les moyens pour mener une contre-offensive efficace", a déclaré le chef de l'Etat français lors du forum Globsec de Bratislava. "C'est indispensable. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous devons l'intensifier car ce qui se joue dans les prochains mois, c'est la possibilité même d'une paix choisie et donc durable", a-t-il ajouté.

Le président français a réclamé l'octroi de garanties de sécurité "tangibles et crédibles" à l'Ukraine, en attendant son adhésion à l'Otan, et plaidé pour une Europe de la défense plus puissante au sein de l'Alliance, malgré les réserves de nombre de pays d'Europe centrale et de l'Est.

Il a aussi invité l'Union européenne à "repenser" sa gouvernance et "inventer" d'autres "formats" afin de pouvoir intégrer plus vite les candidats l'adhésion, des Balkans à l'Ukraine et la Moldavie.

"Si nous voulons (..) peser face à la Russie, si nous voulons être crédibles vis-à-vis des Ukrainiens, nous devons donner à l'Ukraine les moyens d'empêcher toute nouvelle agression (russe) et l'inclure dans (une) architecture de sécurité crédible", a martelé le chef de l'Etat.

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Otan doivent réaffirmer les 11 et 12 juillet à Vilnius leur soutien politique et militaire à l'Ukraine, en proie depuis quinze mois à une offensive russe qui inquiète aussi les pays voisins issus du glacis soviétique.

Ces garanties peuvent passer par la livraison d'armes et de technologies ainsi que la formation de personnels militaires, notamment de pilotes de chasse, susceptibles de la rapprocher au plus vite des standards de l'Otan.

A l'Est, certains craignent qu'un engagement insuffisant des alliés de l'Ukraine ne conduise à geler la ligne de front actuelle et à consolider les gains territoriaux de la Russie sans ramener la paix.