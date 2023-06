Frappes les meurtrières sur Kiyv, combats en Russie

Par Euronews avec AFP

Un bombardement nocturne fait 3 morts et 16 blessés à Kiyv alors que des combats ont lieu dans la région russe de Belgorod.

Le bombardement nocturne de Kyiv a fait trois morts, dont un enfant.

La défense anti-aérienne ukrainienne dit avoir détruit les dix missiles russes qui visaient la ville et que les victimes ont été tuées par les débris des bombes volantes.

Selon les autorités ukrainiennes, au moins 483 enfants ont été tués depuis le début de l'invasion russe.

Près de 20 000 autres ont été emmenés en Russie ou au Bélarus sans le consentement de leurs parents.

Volodymyr Zelenskyy, Président de l'Ukraine : "On ne peut pas dire qu'"ils sont morts à la suite d'un conflit armé". Non ! La Russie a tué ces enfants. La Russie a estropié près d'un millier d'autres enfants. Et vous ne pouvez pas dire "ils ont été blessés à la suite d'hostilités".

De son côté, Moscou dit avoir mobilisé son aviation et son artillerie pour repousser une attaque ukrainienne dans la région russe de Belgorod.

Les frappes visent tout particulièrement la localité de Chebekino.

Cette zone frontalière de l'Ukraine est depuis plusieurs jours la cible de bombardements.

Les autorités russes évacuent les civils vers des centres d'accueil temporaires.