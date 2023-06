République Tchèque : Prague sur la voie de la décarbonisation

Par Euronews

Le quartier de Bubny-Zatory de Prague, en République Tchèque, va devenir le premier quartier neutre en carbone de la ville.

Un projet majeur de décarbonisation en République tchèque : c’est ce que prévoit Prague, qui va construire le premier quartier climatiquement neutre de la ville, indépendant au gaz et au charbon. Ce quartier va être construit sur la plus grande friche industrielle proche du centre-ville, dans le nouveau quartier de Bubny Zatory.

Michal Hroza, le conseiller municipal chargé des infrastructuresde Prague, félicite la mise en œuvre de ce projet : "nous remplirons le plan climatique de Prague d'ici 2030 et en même temps, nous réduirons considérablement notre dépendance au gaz russe, car nous économiserons environ 29 millions de mètres cubes de gaz".

Le projet prévoit l'utilisation de la chaleur et du froid d’un centre énergétique, prévu à la station centrale de traitement des eaux usées de Bubeneč. La chaleur sera produite à partir des eaux usées de la centrale, qui traite aujourd'hui trois mètres cubes d'eau par seconde avec une température qui n’arrive pas en dessous de 15 degrés Celsius tout au long de l'année.

La centrale des eaux usées de Bubeneč. Euronews

"Nous pouvons chauffer l'eau jusqu'à 110 degrés grâce à de puissantes pompes à chaleur et canaliser cette énergie dans le site de production d'eau chaude", explique le directeur général de la société de gestion de l'eau de Prague, Pavel Valek.

Le nouveau quartier de Bubny-Zatory s'étend sur plus de 100 hectares et accueillera jusqu'à 25 000 habitants dans 11 000 appartements. Le centre énergétique est en cours de construction et sera prêt d'ici la fin 2030. D'ici là il alimentera environ un cinquième de la ville.