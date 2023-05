Par Jiri Skacel & Euronews

La chorale "Sunflowers", composée de femmes tchèques et ukrainiennes, chante pour récolter des fonds à destination de l'Ukraine. Les concerts caritatifs permettent l'envoi de colis pour soutenir ceux restés dans le pays en guerre.

Elles chantent pour soutenir l’Ukraine et ceux restés dans un pays en guerre depuis plus de 14 mois. La plupart des femmes présentes ont fui avec leurs enfants lorsque les bombardements ont commencé en février 2022.

Elles forment ensemble la chorale tchéco-ukrainienne “Sunflowers” et chantent des chansons qu’elles connaissent souvent depuis l’enfance.

Ces concerts caritatifs et la vente d’objets - T-shirt, sacs en tissus - permettent de récolter des fonds notamment destinés aux soldats.

Au micro d'Euronews, Martina Sirova la cheffe d'orchestre de la chorale, raconte : "A_u début, l'idée était uniquement de chanter ensemble, pour le plaisir. Puis nous avons commencé à gagner de l'argent grâce au chant et à cette joie. Nous l'utilisons pour acheter des produits sanitaires, des chaussettes, etc. - des choses dont les gens _en Ukraine ont besoin".

Lampes de poche, sucreries, dentifrices, ces kits sont préparés soigneusement pour apporter un peu de confort et réconfort.

Lena s’est refugiée en République tchèque, incapable de vivre plus longtemps sous la menace des bombes. Elle se souvient "_Lorsque les sirènes ont retenti, mes enfants et moi avons fui dans le garage souterrain, _pour qu'ils n'aient pas peur". Elle tend son téléphone "v__oici mon fils, ma fille et son cousin".

Dans ces paquets, sont aussi glissés des petits mots de soutien à destination de leurs compatriotes, tel que "Prenez soin de vous et de votre entourage et revenez victorieux. Nous vous attendons".