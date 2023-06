Face au tourisme de masse, Venise en quête de sens

Par Euronews

À Venise, durant la haute saison, le nombre de touristes qui visitent la ville chaque jour dépasse souvent le nombre d'habitants.

À Venise, durant la haute saison, le nombre de touristes qui visitent la ville chaque jour dépasse souvent le nombre d'habitants.

Si cette surpopulation profite à l'économie vénitienne, elle représente en revanche une menace pour l'identité de cette cité unique.

Marcello Strozzi a 45 ans. Depuis sa naissance, il vit sur La Giudecca, l'une des îles qui compose la lagune de Venise. L'entreprise familiale, où sa mère travaillait comme coiffeuse, a fermé en 2019 après de nombreuses années. Marcello a repoussé de nombreuses offres de bars, restaurants ou de boutiques de souvenirs, pour faire un choix du cœur et de la raison : ouvrir une librairie :

"Nous voulions trouver quelque chose d'approprié, quelque chose de nouveau, de différent, qui puisse être utile à la ville et aux personnes qui y vivent", dit-il.

Luca Palamara est l'envoyé spécial d'euronews : "L'île de la Giudecca, juste en face du centre historique, grouillait autrefois de Vénitiens qui allaient faire leurs courses dans les épiceries locales. Aujourd'hui, c'est une destination touristique avec des bars et des restaurants donnant sur le canal. Cependant, certains Vénitiens, à leur manière, tentent d'inverser la tendance et de préserver l'identité et la culture de leur ville."

A l'image de Venise, la librairie de Marcello Strozzi est centrée sur les ouvrages d'art. Les visiteurs peuvent s'y rencontrer, discuter, observer, prendre leur temps.

"Je vois ce tourisme de masse qui ne regarde pas les choses, qui n'admire pas ce qui pourrait vraiment toucher son cœur. Au lieu de cela, il se contente de l'immortaliser sur son téléphone portable", regrette Marcello_._

Le tourisme de masse conjugué à la montée des eaux et à l'érosion pourrait contribuer à terme à la disparition de la Cité des Doges. Venise est à la fois en quête de survie et de sens.