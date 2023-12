Paris sacrée meilleure destination urbaine au monde

L'Europe abrite 63 des 100 premières destinations urbaines au monde.

PUBLICITÉ

Selon un nouveau classement, l'Europe abrite 63 des 100 meilleures destinations urbaines au monde.

Établi par la société mondiale d'études de marché, "Euromonitor International", l'indice des 100 meilleures destinations urbaines compare le tourisme, la durabilité et les performances économiques des métropoles du monde entier.

Publiés cette semaine, les résultats pour 2023 sont dominés par les destinations européennes, avec Paris en tête de classement.

Madrid (Espagne), Amsterdam (Pays-Bas), Berlin (Allemagne), Rome (Italie), Barcelone (Espagne) et Londres (Royaume-Uni) figurent également dans le top 10.

Seules trois villes non européennes les rejoignent : Dubaï dans les Émirats arabes unis (2e place), Tokyo au Japon (4e place) - sa première apparition dans le top 10 - et New York aux États-Unis (8e place).

Comment les villes sont-elles classées dans l'indice des destinations ?

Les villes sont classées en fonction de 55 paramètres dans six catégories clés afin d'obtenir un score global d'attractivité.

Les catégories comprennent les performances économiques et commerciales, les performances touristiques, les infrastructures touristiques, la politique touristique et l'attractivité, la santé et la sécurité, et la durabilité.

Des points sont attribués pour des éléments tels que la demande touristique, l'accessibilité, l'utilisation de technologies intelligentes et les projets de conservation.

Paris remporte une fois de plus la palme, grâce aux améliorations constantes apportées dans la perspective des Jeux olympiques de 2024.

En 10e position, Londres est saluée par l'indice comme ayant la meilleure infrastructure touristique au monde, tandis que la campagne "Off to B" de Berlin visant à stimuler le tourisme dans les quartiers éloignés de la ville lui permet d'atteindre la 6e place.

Quelles sont les villes qui figurent dans le top 20 ?

Les villes européennes continuent de dominer le top 20, avec Munich, en Allemagne, à la 12e place, suivie de Milan, en Italie.

Dublin, en Irlande, occupe la 15e place après avoir lancé le premier plan de ville en 3D du pays, Vienne, en Autriche, la 18e et Lisbonne, au Portugal, la 20e.

Au-delà des frontières de l'Europe, Singapour occupe la 11e place, Séoul en Corée du Sud la 14e, Osaka au Japon la 16e, Hong Kong la 17e et Los Angeles, aux États-Unis, la 19e.

Selon le rapport, le succès de l'Europe est dû à l'urbanisation rapide et à l'adoption généralisée des technologies. Avec l'essor du travail à distance, l'internet à haut débit, les réservations flexibles et les environnements de travail confortables sont devenus des facteurs importants en 2023.

Le tourisme durable - y compris de bons réseaux de transports publics et des mesures pour lutter contre le surtourisme - était également à l'ordre du jour cette année.

Vilnius, en Lituanie (92e place), est entrée dans le top 100 pour la première fois, grâce à l'amélioration de ses performances touristiques.