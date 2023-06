Attaque au couteau à Annecy : six blessés, dont quatre petits enfants en urgence absolue

Par Euronews

Selon un dernier bilan officiel, six personnes, dont quatre enfants en bas âge, ont été blessées ce jeudi matin dans un parc d'Annecy par un réfugié syrien qui a été interpellé par la police.

L'homme, armé d'un couteau, s'est attaqué vers 9H45 à des enfants âgés de 22 à 36 mois qui étaient dans un parc près du lac d'Annecy (Haute-Savoie).

Les pronostics vitaux des quatre enfants sont engagés.

Selon les autorités, l’agresseur né en 1991 est de nationalité syrienne, demandeur d'asile et inconnu de tous les fichiers. A ce stade, son identité n'est pas confirmée à 100%, a indiqué une source proche du dossier, qui indique que l'assaillant affirme avoir vécu 10 ans en Suède où il a obtenu le statut de réfugié le 26 avril 2023.

Fin novembre 2022, l'homme avait fait une demande d'asile auprès de l'Ofpra, l'office français de protection des réfugiés. Ayant obtenu son statut de réfugié en Suède, sa demande d'asile n'avait plus d'objet.

Une minute de silence a été observée à l'Assemblée nationale, dont la présidente Yaël Braun-Pivet a évoqué une _"attaque gravissime", u_ne attaque "sans mobile terroriste apparent", selon les premiers éléments de l'enquête.

Selon le quotidien Dauphiné libéré, les victimes ont été transférées au centre hospitalier Annecy Genevois et les témoins ont été acheminés dans un bâtiment proche des lieux du drame, dont les abords ont été bouclés par un important dispositif policier.

La Première ministre Elisabeth Borne va se rendre sur place.

Réactions après le drame

Le président français Emmanuel Macron dénonce "une attaque d'une lâcheté absolue".

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui va rejoindre la Première ministre sur place, a réagi sur Twitter.

Et l'ensemble de la classe politique également.

Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, où les faits se sont déroulés, Laurent Wauquiez (LR), a dénoncé de son côté "l'horreur, encore". "Cette attaque sur des enfants est le sommet de l'abomination", a-t-il ajouté, remerciant les "policiers pour le courage dont ils ont fait preuve en interpellant l'assaillant".

Le député de Haute-Savoie et membre de Renaissance, Antoine Armand, a partagé son soutien aux victimes et aux autorités présentes sur le terrain : "attaque abominable au couteau sur des enfants dans une aire de jeu à Annecy. Nous n'en savons encore que très peu mais tout mon soutien aux victimes, aux proches, aux forces de l'ordre et secours. Avec vous en pensée".

la secrétaire d'Etat chargée de l'Enfance, Charlotte Caubel, a déclaré :"Une nouvelle fois, nos enfants sont la cible de l’augmentation des violences dans notre société. Je remercie les forces de l’ordre qui ont interpellé l’agresseur. Cet acte ne pourra pas rester impuni".

"Comment est-ce possible ? Attaquer des petits ! Les frapper avec un couteau ! Notre cœur est en miettes à devoir le vivre", a abondé de son côté Jean-Luc Mélenchon.