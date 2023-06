Par euronews

Le champion serbe va reprendre la première place mondiale après sa victoire en finale à Paris aux dépens du N.4 mondial Casper Ruud.

Un jour historique pour Novak Djokovic. Vainqueur dimanche de son troisième Roland-Garros, il devient le premier détenteur du record de 23 titres du Grand Chelem chez les hommes.

Il a battu en finale ce dimanche à Roland-Garros le norvégien Casper Ruud (NOR/N.4) 7-6 (7/1), 6-3, 7-5. Cette victoire va aussi lui permettre de redevenir N. 1 mondial lundi.

Dans le détail, Novak Djokovic a remporté dix fois l'Open d'Australie (record), sept fois Wimbledon (Federer a le record avec 8 titres), trois fois l'US Open (Federer, Sampras et Connors ont le record avec 5) et 3 fois Roland-Garros (Nadal y détient le record de 14 titres). Mais en 2022, son refus de se faire vacciner contre le Covid l'a empêché de jouer à Melbourne et à New-York.

Djokovic a ainsi égalé Serena Williams et désormais seule Margaret Court le devance avec le record absolu de 24 victoires en Grand Chelem.