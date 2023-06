L'Europe est moins pacifique aujourd'hui qu'il y a 15 ans

Le Vieux continent est moins pacifique aujourd'hui qu'il y a quinze ans : c'est la conclusion du rapport 2023 de l'Institure for Economics and Peace.

L'invasion massive de l'Ukraine par la Russie et ses conséquences sont les raisons principales de la détérioration de la paix dans le monde.

C'est la conclusion de l'indice de paix mondiale 2023 de l'Institute for Economics and Peace.

Les expert du Think tank estiment que l'Europe est moins pacifique aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 15 ans.

Le groupe de réflexion appelle les dirigeants européens à en tirer les leçons.

Steve Killelea, président de l'Institute for Economics & Peace : "Si nous regardons les guerres modernes, elles sont presque ingagnables. Il suffit de penser à l'invasion russe de l'Afghanistan, suivie de l'invasion américaine de l'Afghanistan, de l'Irak et de la Syrie. Bachar est toujours au pouvoir. Aujourd'hui, il y a l'Ukraine. L'Ukraine est aujourd'hui dans une impasse. Et puis d'autres conflits comme celui du Yémen,qui font rage depuis près d'une décennie. Je pense que nous devons commencer à appréhender les différentes façons d'instaurer la paix. Prenons l'exemple de l'Ukraine aujourd'hui. Nous sommes revenus en 2014, après la première invasion de la Russie. Si les pays d'Europe s'étaient unis et avaient dit clairement ce qui se passerait en cas de nouvelle invasion, je ne pense pas que nous en serions là aujourd'hui."

La Russie et l'Ukraine figurent désormais parmi les dix pays les moins pacifiques au monde.

En termes de paix et de sécurité, l'Ukraine enregistre la pire détérioration au monde et, pourtant, malgré la guerre en Ukraine, l'Europe reste la région la plus pacifique de la planète.

Le Vieux continent abrite sept des dix pays les plus pacifiques, avec l'Islande en première place pour la 16e année consécutive.