L'Ukraine lutte pour réparer ses centrales électriques endommagées

Le secteur énergétique ukrainien subit les frappes incessantes de l'armée russe. L'UE s'en inquiète à quelques mois de l'arrivée de l'hiver.

Après des mois d'attaques de l'armée russe, le secteur énergétique ukrainien ne fonctionnerait désormais qu'à 50 % de sa capacité. Le hall de la plus grande centrale thermique de l'ouest de l'Ukraine ressemble à un atelier de réparation. Au lieu de superviser le fonctionnement des unités, les employés récupèrent tous les composants encore utilisables. Avant la guerre, cette centrale était l'une des principales de la région. Aujourd'hui, elle ne produit plus que de la chaleur pour le village voisin

Une centrale thermique détruite dans l'ouest de l'Ukraine extrait de feed EBU

Les bombardements russes exercent également une pression énorme sur l'ensemble du réseau énergétique ukrainien, car ils visent non seulement les installations de production, mais aussi, par exemple, les sous-stations et le réseau électrique. L'Ukraine n'est donc pas en mesure de transférer l'énergie de l'ouest vers l'est sans heurts. Les lignes à très haute tension sont surchargées et les autorités des différentes régions doivent procéder à des coupures. La population est privée d'électricité pendant plusieurs heures chaque jour. L'Ukraine doit donc se procurer des quantités massives d'électricité dans les pays voisins. Rien que le mois dernier, elle a importé plus d'énergie que toute l'année dernière.

L'UE, premier fournisseur en énergie et matériel de l'Ukraine

L'Union européenne observe de près la situation, et s'inquiète du sort des ukrainiens à l'approche de l'hiver. Le Chef de la diplomatie européenne Josep Borell a demandé aux ministres des affaires étrangères de chaque état membre, d'augmenter leur aide au secteur énergétique ukrainien.

"Poutine veut plonger l'Ukraine dans l'obscurité et le froid, et c'est pourquoi les deux ou trois mois à venir seront cruciaux, et nous n'avons pas le temps d'attendre l'arrivée de l'hiver. J'ai demandé aux ministres de se mobiliser dès maintenant pour fournir davantage de capacités de production d'électricité à l'Ukraine, en contribuant au Fonds de soutien à l'énergie ukrainienne, qui est également nécessaire. " a t-il déclaré.

Au cours de l'hivers 2022-2023, la Russie avait déjà visé l'infrastructure énergétique ukrainienne. La centrale thermique de Tripilska, située près de Kyiv, a elle été détruite le 11 avril dernier par des bombardements russes. Il s'agissait de l'unes des centrales thermiques les plus importantes du pays.

Vladimir Poutine, le président russe, a justifié ces attaques comme des représailles aux frappes ukrainiennes à longue portée sur les raffineries de pétrole russes.