Kyiv regagne lentement du terrain autour de Bakhmout

Par Euronews avec AP

Selon le gouvernement ukrainien, la situation est positive près de Bakhmout mais reste difficile dans quatre zones de la ligne de front à l'Est

Un porte-parole de l'armée ukrainienne affirme que les forces armées de Kyiv continuent d'avancer près de Bakhmout, dans l'Est du pays, quoique lentement. En une semaine, elles auraient repris en tout 37 kilomètres carrés aux Russes, dont 9 à l'Est et 28 au Sud.

Un mois après le lancement de sa contre-offensive, le gouvernement a par ailleurs admis "une situation assez difficile" avec des "combats acharnés" dans quatre secteurs de la ligne de front, à l'Est du pays. "L'ennemi résiste fortement, un duel très rude est en cours", commente la vice-ministre de la Défense Ganna Maliar.

Le gouvernement se félicite par ailleurs de la progression de ses troupes dans le Sud.

Dimanche, le président Volodymyr Zelensky s’est d'ailleurs rendu à Odessa pour "féliciter et remercier" la marine ukrainienne et ses soldats pour leur "courage, [leur] héroïsme et les résultats extraordinaires accomplis et en cours d’accomplissement".

Volodymyr Zelensky félicite la marine ukrainienne

De son côté Moscou affirme avoir repoussé une attaque ukrainienne dans la région de Zaporidjja, dans le Sud. Le ministère russe de la défense a diffusé des images censées montrer "des artilleurs continuant à infliger des frappes massives aux nationalistes ukrainiens qui avancent".