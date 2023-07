Par euronews avec AFP

"Je suis honoré de la décision des alliés d'étendre mon mandat de secrétaire général jusqu'au 1er octobre 2024", a réagi l'ancien Premier ministre norvégien.

Faute de lui avoir trouvé un successeur, le Norvégien Jens Stoltenberg a été reconduit pour une année à la tête de l'OTAN. Son mandat de secrétaire général ira jusqu'au 1er octobre 2024. L'ancien Premier ministre de 64 ans occupe cette fonction depuis 2014.

"Dans un monde plus dangereux, notre Alliance est plus importante que jamais" a t-il souligné. Toutefois, certains diplomates s'inquiètent que le choix de son successeur, reporté d'un an, ne soit rendu plus difficile encore par l'approche des élections européennes en juin 2024, mais aussi américaines.

16 mois après le début de l'invasion russe en Ukraine, l'Alliance Atlantique tiendra dans une semaine un sommet crucial à Vilnius. La question de l'adhésion future de l'Ukraine à l'OTAN sera au coeur des enjeux.