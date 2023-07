Première vague de chaleur estivale en Europe

Par Euronews avec AFP

En France et en Allemagne, les températures sont montées jusqu'à 38 degrés.

L'Europe fait face à sa première vague de chaleur de l'été, avec des températures dépassant largement les 35 degrés. 38°C ce week-end à Lyon, dans le centre de la France. Une canicule "ordinaire" selon Météo France, qui montre pourtant à quel point ces épisodes de chaleur prolongés nécessite une vigileance particulière, notamment pour les personnes les plus à risque.

L'Allemagne aussi a son premier week-end à 38°C. Partout dans le pays, les lacs et les rivières ont été pris d'assault, mais les médecins alertent contre les chocs thermiques... Un corps exposé successivement à de fortes chaleurs puis à de l'eau froide peut accélérer les battements du coeur, jusqu'à la syncope.

"Les risques liés à la chaleur et à l'exposition prolongée au soleil sont les coups de soleil, très clairement, mais aussi l'hydrocution, où le corps qui entre dans l'eau, ne se refroidit pas à temps et donc les différences de température sont trop importantes" précise Kai Müller, maître-nageur à Korb.

En Pologne, les températures ont également dépassé les 30 degrés. Médecins et personnel hospitalier appelle les gens à rester chez eux pendant les heures de fort ensoleillement. Une précaution particulièrement nécessaire pour les enfants, les personnes âgées et les malades chroniques. Et pour les déplacements, le port de chapeau et une bouteille d'eau est fortement recommandée..

A Rome, en Italie, de nombreuses touristes ont du interrompre leurs visites et se rabattre sur les glaciers et fontaines à eau les plus proches.