Des formations de combat en milieu urbain organisées par l'OTAN pour l'armée ukrainienne

Par Euronews avec AFP

En Pologne, les soldats ukrainiens s'initient aux techniques de combat en milieu urbain, armes occidentales à la main. Plusieurs instructeurs français s'occupent de cette formation.

Former pour mieux résister. Alors que les pays membres de l'OTAN se retrouvent ces deux prochains jours à Vinius, des instructeurs français préparent plusieurs dizaines de soldats ukrainiens aux techniques de combat, armes occidentales à la main, dans un camp au Nord de la Pologne.

"Il y a une demande spécifique des militaires ukrainiens pour la formation au combat en zone urbaine. Nous répondons à cette demande en leur offrant le meilleur de notre expérience et de nos capacités" explique le Colonel Benoît de l'armée française.

Embuscades dans les rues, offensives depuis une voiture ou un appartement au dernier étage, la formation est particulièrement utile pour la reprise des ville du Sud-Est ukrainien occupées par la Russie.

"Il y a beaucoup de savoir-faire. La façon d'entrer dans un immeuble, de passer devant une fenêtre, de traverser une rue. Tout cela peut sembler extrêmement simple, mais en fait il y a des techniques qui sont enseignées, qui sont répétées et qui sont d'abord démontrées par des instructeurs français, et qui sont ensuite répétées cependant plusieurs fois jusqu'à ce que les soldats ukrainiens les maîtrisent aussi bien que possible" précise le Colonel Benoît.

En plus de formations aux équipements livrés par les alliés dans plusieurs pays voisins, l'armée ukrainienne mène aussi des entraînements intensifs sur son territoire. La plupart des soldats qui y participent se battent presque quotidiennement sur la ligne de front... et ils profitent des accalmies entre les affrontements pour améliorer leurs compétences.