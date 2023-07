Par euronews

L'anticyclone Cerberus arrive sur le sud de l'Europe, les températures vont grimper en flèche

Le sud de l'Europe se prépare à de nouveaux pics de températures, mais les habitants ne sont pas les seuls à lutter contre la chaleur. Dans le zoo de Madrid et dans d'autres zoos de la région, le personnel s'efforce d'aider les animaux à rester au frais. Pour certains, il s'agit de friandises glacées, pour d'autres, d'un léger arrosage.

Maria Delclaux, responsable des mammifères terrestres nous explique :

"Il ne faut pas oublier qu'ils ont de l'ombre, des bassins et des douches et qu'ils ne font pas trop d'efforts. En ce sens, ils sont peut-être plus intelligents que nous. Ils ne travaillent pas au soleil, c'est une des recommandations à suivre en cas de canicule. Ce qu'ils font est donc plus naturel."

Les pays du pourtour Méditerranéen et le sud des Balkans seront probablement les régions les plus touchées par l'anticyclone africain Cerberus. Les météorologues annoncent des températures pouvant atteindre 48 degrés ce vendredi, en Sicile et en Sardaigne.

Dans certaines zones urbaines, les autorités mettent en oeuvre des plans d'urgence canicule, notamment en réduisant les heures de travail et en diffusant des alertes téléphoniques.

Cette vague de chaleur survient alors que d'autres régions d'Europe se remettent de conditions météorologiques extrêmes d'un autre genre.

L'Autriche a été l'un des nombreux pays frappés par des tempêtes qui ont provoqué des vents violents et des inondations ces derniers jours.