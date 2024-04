Guerre en Ukraine : nouvelles attaques russes contre le secteur énergétique, Kyiv lance des drones d

Par euronews avec AP

Moscou a de nouveau ciblé dans la nuit, via une trentaine de missiles, des infrastructures énergétiques en Ukraine. Moscou affirme avoir intercepté 60 drones ukrainiens au-dessus de la région russe de Krasnodar.

PUBLICITÉ

En attendant l'arrivée d'un plus grand stock d'armes américaines, les combats continuent en Ukraine. L'armée russe a lancé dans la nuit de vendredi à samedi un barrage de missiles qui semblaient viser de nouveau les infrastructures énergétiques du pays.

Dans un post publié sur l'application Telegram, le ministre ukrainien de l'Énergie Herman Halushchenko a déclaré que des installations énergétiques à Dnipropetrovsk, dans le sud du pays, et à Ivano-Frankivsk et Lviv, à l'ouest, avaient été attaquées et qu'un ingénieur avait été blessé.

L'opérateur énergétique privé DTEK a déclaré que quatre de ses centrales thermiques avaient été endommagées et qu'il y avait eu des "victimes", sans entrer dans les détails.

Au total, l’armée de l’air ukrainienne a déclaré samedi que la Russie a lancé dans la nuit 34 missiles contre l’Ukraine, dont 21 avaient été abattus par la défense aérienne ukrainienne.

Plus tôt en avril, la Russie a détruit l’une des plus grandes centrales électriques d’Ukraine et en a endommagé d’autres lors d’une attaque massive de missiles et de drones.

Parallèlement aux attaque russes de la nuit dernière, Moscou a déclaré que ses systèmes de défense aérienne avaient intercepté plus quelque 66 drones ukrainiens au-dessus de la région sud de Krasnodar.

Deux autres drones ont été abattus au-dessus de la péninsule de Crimée annexée par Moscou.

Le gouverneur de la région de Krasnodar, Veniamin Kondratyev, a déclaré que les forces ukrainiennes ont ciblé une raffinerie de pétrole et des infrastructures, mais qu'il n'y a eu aucune victime ni aucun dommage grave. Le département régional du ministère des Situations d'urgence a signalé qu**'un incendie s'était déclaré à la raffinerie de pétrole de Slavyansk-sur-Kouban** lors de l'attaque.

Les responsables ukrainiens refusent habituellement de commenter les attaques sur le sol russe, mais le ministère ukrainien de l'Energie a déclaré samedi que deux raffineries de pétrole de la région de Krasnodar avaient été touchées par des drones.