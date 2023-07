Des incendies et des tempêtes orageuses ravagent l'Italie : 5 morts

Par euronews

L’Italie est coupée en deux par des événements météo extrêmes meurtriers : dans le sud, des incendies, dans le nord, des tempêtes… 5 personnes ont été tuées par le feu et les chutes d'arbres.

Les pompiers luttent contre les incendies qui font rage dans le sud de l'Italie. Les flammes sont attisées par des vents violents et des températures caniculaires.

Cette nuit, quinze personnes ont dû être évacuées d'une zone menacée par les flammes en Sicile. On les découvre sur ces images, portant leurs valises, escortées par des membres de l'armée de l'air italienne et des pompiers, alors que l'on aperçoit au loin une ligne de feu...

La nature destructrice des incendies est évidente, mais elle est aussi à l'origine de pertes humaines.

Les corps de deux septuagénaires ont été retrouvés carbonisés dans une maison engloutie par les flammes et une femme de 88 ans est morte près de Palerme.

Palerme, où plus de 200 personnes ont cherché à se faire soigner après avoir inhalé de la fumée alors que les pompiers tentaient de protéger l'hôpital menacé par le feu.

Mardi, un incendie s'était aussi déclaré près de l'aéroport de Palerme qui a dû fermer pour des raisons de sécurité. Avec des températures de plus de 47°Celsius, le tarmac a fondu et les vols ont dû être annulés.

Alors que le sud de l'Italie brûle, de violents orages se sont abattu sur le nord du pays.

La grêle, les vents violents et les fortes pluies ont frappé plusieurs les provinces italiennes, Milan, Varèse et la région de la Vénétie. Des chutes d'arbres ont tué une jeune fille de 16 ans dans un camp scout près de Brescia et d'une femme à Lissone.

Depuis le début de la semaine, ces événements météo extrêmes en Italie ont causé, au total, la mort de 5 personnes.

Le gouvernement italien pourrait décréter l'état d'urgence dans les régions les plus touchées.