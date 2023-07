Par Euronews

L'Estonien Jaan Roose a battu le record de la plus longue distance parcourue sur une slackline. Le sportif a dû lutter contre des vents capricieux, suspendu entre deux gratte-ciel à plus de 185 mètres d'altitude.

Perché à plus de 185 mètres d'altitude et contre des vents violents, l’Estonien Jaan Roose vient de parcourir la plus longue marche sur une slackline. La sangle d’à peine 2,5 cm de large était étendue entre les Katara Towers au Qatar sur plus de 150 mètres de distance.

Le sportif a terminé sa performance à la tombée de la nuit et déclaré en arrivant “_ce fut un combat_”