Les sports de raquette sont très populaires au Qatar, à commencer par le tennis qui attire les meilleurs joueurs à Doha, comme la championne tunisienne Ons Jabeur. La popularité du padel ne cesse également de progresser, avec de plus en plus d'infrastructures dédiées à cette discipline.

Dans cet épisode, l'équipe de Qatar 365 découvre le monde de deux sports de raquette qui figurent parmi les plus appréciés : le tennis et le padel.

Laila Humairah s'essaye au padel et se laisse tenter par l'un des sports qui connaît la plus forte croissance dans le monde. Le tournoi Ooredoo Qatar de Doha est la première grande étape de la saison 2024 de Premier Padel et fait partie d'un nouvel écosystème professionnel mondial unifié qui prévoit 25 tournois organisés dans 18 pays. Le Qatar, qui accueillera les championnats du monde en novembre, réserve encore de belles surprises aux amateurs de padel.

Assister aux rencontres de joueurs professionnels de padel est amusant, mais Doha est l'endroit idéal pour ceux qui veulent s'essayer eux-mêmes à la pratique du padel. Avec le développement continu des infrastructures sportives, les amateurs de padel peuvent profiter de courts extérieurs, comme ceux d’Education City, ou d'installations intérieures, comme The Dome. Pour ceux qui souhaitent améliorer leurs compétences tactiques, de nombreuses options d'entraînement sont proposées dans la plupart de ces sites.

Cependant, malgré sa croissance rapide, le padel a encore du chemin à parcourir avant de pouvoir rivaliser avec le tennis. Récemment, le Qatar TotalEnergies Open a réaffirmé la popularité de ce sport, en faisant venir à Doha de grands joueurs tels qu'Ons Jabeur. Aadel Haleem s'est entretenu avec la star tunisienne de 29 ans, qui revient sur ses exploits, notamment celui d'être la première femme africaine et arabe à atteindre la finale d'un tournoi du Grand Chelem. Ons Jabeur envoie un message inspirant aux jeunes femmes et jeunes filles : croyez toujours en vos rêves, car rien n'est impossible.