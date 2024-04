Le sport est un élément clé de la Vision Nationale 2030 du Qatar. Outre la Journée nationale du sport, le pays souhaite développer une grande variété de disciplines, de la boxe à l'escrime.

Dans cet épisode, l'équipe de Qatar 365 regarde comment le Qatar alimente l'esprit de compétition de ses citoyens et de ses résidents. Le sport est un pilier de la Vision Nationale 2030 du pays. Le Qatar a créé la "Journée nationale du sport", un jour férié consacré au sport, afin de promouvoir l'activité physique parmi ses citoyens et ses résidents. Aadel Haleem s'est rendu sur place pour découvrir quelques-unes des activités proposées dans tout le pays à l'occasion de cette journée spéciale.

Laila Humairah a rencontré la toute première boxeuse professionnelle du Qatar. Afaf Alqorane parle de son état d’esprit en tant que pionnière et explique combien le sport est un puissant outil d'émancipation pour les femmes. Afaf a brisé des barrières pour être reconnue dans le monde de la boxe, et elle est aujourd'hui membre de l'équipe nationale de boxe du Qatar. Elle a ouvert la voie à la génération suivante et a créé une salle de boxe réservée aux femmes au Qatar.

À quelques mois des Jeux olympiques de Paris, Laila s'est essayée à l'escrime et a découvert que ce sport olympique était de plus en plus populaire au Qatar. De nombreux escrimeurs de haut niveau, dont le champion d'Europe et du monde Yannick Borel, sont venus à Doha au début de l'année pour participer au Grand Prix de Doha. L'athlète nous donne des conseils sur ce qu'il faut faire pour atteindre l'or olympique. Laila a également participé à une séance d'entraînement dans un club d'escrime local, où des enfants, à partir de huit ans, apprennent les bases et, surtout, les valeurs associées à l'escrime.