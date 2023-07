The Cube : des pyromanes à l'origine des incendies en Sicile ?

Par Sophia Khatsenkova (adapté de l'anglais)

Des vidéo circulent sur les réseaux sociaux affirmant que ce sont des pyromanes qui sont responsables des incendies en Europe et non le changement climatique. Notre journaliste Sophia Khatsenkova démêle le vrai du faux.

Des pyromanes sont-ils à l'origine des incendies dévastateurs en Sicile ? C'est ce que pensent certains utilisateurs des réseaux sociaux. Voyons si c'est vrai

Des incendies font rage dans le sud de l'Europe, en particulier en Grèce et sur l'île italienne de Sicile, forçant des milliers de personnes à fuir.

Plusieurs comptes Twitter accusent des pyromanes en Sicile - et non le changement climatique - d'être à l'origine des incendies meurtriers qui s'y sont déclarés, en partageant cette vidéo qui, selon eux, en est la preuve.

En effectuant une recherche inversée d'images, nous avons trouvé la vidéo originale. Elle n'a pas été filmée en Sicile et n'a rien à voir avec les incendies de cette année.

Cette vidéo date en fait de 2021 et a été filméé près de la ville italienne de Potenza, à proximité de Naples.

Selon les médias locaux, l'incendiaire de la vidéo, âgé de 47 ans, a été arrêté et assigné à résidence en septembre 2021. Il risque jusqu'à 10 ans de prison pour avoir délibérément déclenché un incendie.

Toutefois, l'origine des nombreux incendies de forêt qui ravagent actuellement la Sicile n'a pas encore été déterminée.

Dans une interview accordée à Sky Italy, le maire de Palerme, capitale de la Sicile, Roberto Lagalla, a déclaré qu'il pensait que la cause de ces incendies désastreux ne pouvait être que criminelle.

Mais pour le président de la région sicilienne, Renato Schifani, "la situation est délicate et sans précédent, en raison des températures très élevées, combinées aux incendies criminels, qui créent ces immenses dégâts".

Selon le ministère français de la Transition écologique, 9 incendies de forêt sur 10 sont provoqués par l'homme, le plus souvent par imprudence.

Mais les canicules et les sécheresses dues au changement climatique rendent les incendies de forêt plus fréquents et plus intenses.

Selon le rapport du GIEC de cette année, le temps chaud et les faibles précipitations ont asséché de vastes étendues de terre en Europe, créant ainsi les conditions optimales pour la propagation des incendies.

