Par Rebekah Daunt

Les scientifiques prévoient des incendies de forêt plus longs dans les années à venir. Alors que la Grèce et l'Italie atteignent de nouveaux records, l'Europe a-t-elle besoin d'une nouvelle stratégie ?

Dans l'Union européenne, les incendies de forêt ont ravagé environ 260 000 hectares de terres depuis le début de l'année, endommageant les infrastructures, provoquant des évacuations et déplaçant des milliers de personnes.

La chaleur extrême et les faibles précipitations dans le bassin méditerranéen ont rendu particulièrement vulnérables des pays comme l'Italie, l'Espagne, la Croatie, la Tunisie et l'Algérie, où la végétation sèche est abondante.

Les pompiers grecs ont récemment annoncé qu'ils commençaient à contenir la propagation des brasiers de juillet, mais la saison des feux de forêt est loin d'être terminée et les scientifiques préviennent que les incendies de forêt deviendront plus fréquents à mesure que le réchauffement climatique s'aggravera.

Que disent les experts ?

Selon le système européen d'information sur les feux de forêt, le nombre d'hectares détruits par les récents incendies en Grèce a déjà dépassé la moyenne annuelle calculée entre 2006 et 2022.

Ces incendies représentent une menace non seulement pour les écosystèmes européens, mais aussi pour la vie humaine. Domingos Viegas, professeur d'ingénierie mécanique à l'Université de Coimbra au Portugal et coordinateur de FirEUisk, a déclaré à Euronews que de plus en plus de civils meurent à cause des incendies de forêt et de l'inhalation de fumée qui y est associée.

FirEUrisk a rassemblé des chercheurs et des décideurs politiques de 38 organisations internationales dans le but de réduire les risques d'incendie de forêt en Europe.

"Au Portugal, le nombre de victimes civiles a augmenté et a dépassé le nombre de pompiers tués. C'est un problème", a déclaré M. Viegas.

FILE - Villagers watch a firefighting plane drop water to stop a raging forest fire from reaching their homes in Chao de Codes, central Portugal, Aug. 2017.

En juin 2017, au moins 66 personnes sont mortes et 250 autres ont été blessées après que des incendies de forêt ont brûlé 24 000 hectares de terres dans la région montagneuse de Pedrógão Grande, dans le centre du Portugal. Des dizaines de personnes ont été tuées alors qu'elles tentaient d'échapper aux flammes à bord de leur voiture.

Malgré les leçons tirées au Portugal, les incendies de forêt qui ont ravagé le sud de l'Europe cette année se sont révélés meurtriers : au moins 40 personnes ont trouvé la mort dans la région méditerranéenne depuis le début de l'année.

Les victimes civiles, les dégâts considérables causés aux infrastructures essentielles et à l'industrie du tourisme ont incité Bruxelles à trouver rapidement des solutions proactives.

Lindon Pronto, expert à l'Institut Forestier Européen, explique pourquoi les incendies de forêt s'accélèrent : "le comportement des incendies est déterminé par trois facteurs. Le comportement du feu est déterminé par trois facteurs : la topographie, les conditions météorologiques et le combustible disponible. Les matériaux combustibles étaient traditionnellement la végétation, mais aujourd'hui les infrastructures servent de combustible".

Que fait donc l'Europe pour atténuer le risque d'incendie de forêt ?

La Commission européenne a annoncé la semaine dernière qu'elle allait acheter une flotte de Canadair pour renforcer les capacités européennes de lutte contre les incendies, mais ces avions ne seront pas prêts avant 2027.

"Nous ne pouvons pas nous contenter de jeter de l'argent par les fenêtres", a déclaré à Euronews Lindon Pronto, un expert de l'Institut Forestier Européen.

"Nous devons travailler à partir de la base pour sensibiliser les gens, nous devons traiter le paysage pour qu'il soit moins inflammable. Nous devons éduquer les gens et créer plus de chaînes de valeur au niveau du paysage afin d'éviter l'accumulation de combustible lorsque le comportement des incendies est extrême, ce qui est exacerbé par le changement climatique".

Le projet FirEUrisk a réalisé un certain nombre de tests sur des sites dits pilotes afin de mieux comprendre comment contenir la propagation des incendies de forêt.

Nous examinons la propagation du feu ainsi que l'émission de fumée et sa dispersion, car nous savons que la fumée affecte beaucoup le bien-être des personnes, leur sécurité et leur santé. Domingos Viegas FirEUrisk Coordinator

L'initiative a permis de cartographier chaque kilomètre carré de l'Europe en fonction du climat, du paysage et des activités socio-économiques, afin de préparer les civils et les instances dirigeantes à l'avenir.

Modélisation des combustibles

L'étude de la végétation a constitué une part importante de ce processus, explique M. Viegas, car les arbres hautement inflammables, en particulier les eucalyptus et les pins, favorisent fortement la propagation des incendies et compromettent l'efficacité des coupures de combustible, qui sont moins nombreuses. Les tourbières posent également problème, car les feux de tourbe génèrent beaucoup de fumée et peuvent brûler pendant des jours, des semaines, voire des mois, s'ils sont laissés sans surveillance.

37,7 % de la superficie de l'Union européenne est constituée de forêts, dont beaucoup contiennent des arbres hautement inflammables. La clé est de s'assurer que les incendies restent sur le sol de la forêt et n'atteignent pas la couronne de la zone boisée, où ils seront plus difficiles à contrôler, explique Lindon Pronto.

"À court terme, les autorités peuvent créer des coupe-feu, des zones tampons, planter différents types d'arbres et créer des étangs. Il existe toutes sortes de tactiques et de stratégies différentes, ainsi que des contextes différents. Les planteurs peuvent également s'éloigner de ces monocultures très inflammables que nous avons vues dans des endroits comme le Portugal, mais il s'agit là d'une stratégie à long terme, car changer la composition entière d'une forêt à l'échelle d'un paysage prend des décennies", a-t-il déclaré.

Si certains pays de l'UE, comme le Portugal, ont élaboré des stratégies de gestion des incendies de forêt, d'autres États membres, en particulier dans le nord de l'Union européenne, n'ont pas mis en place de lignes directrices.

En collaboration avec des agences gouvernementales, FirEUrisk étudie les effets des incendies précédents et fait pression pour que des changements soient apportés aux politiques afin d'aider à prévenir les incendies de forêt.

"Nous savons qu'en Europe, la plupart des incendies sont dus à l'action humaine, mais certains sont aussi naturels... Nous nous intéressons donc aussi aux éléments, par exemple aux maisons, aux infrastructures, à la nature et, bien sûr, à la valeur écologique de la nature et à la manière dont elle est exposée au feu", a déclaré M. Viegas.

Que peuvent donc faire les civils, surtout dans le sud de l'Europe, pour se protéger ?

Le changement à la base

Selon M. Viegas, il y a trois choses que les civils vivant à proximité de zones arbustives sèches peuvent faire pour protéger leurs maisons et leurs vies.

Locals try to extinguish a wildfire burning in Gennadi village, on the Aegean Sea island of Rhodes, southeastern Greece, on July 25, 2023.

1. L'élimination de la végétation à l'extérieur de la maison permet de limiter la quantité de combustible disponible pour un incendie imminent : "Je ne dis pas qu'il est interdit d'avoir des plantes, mais il faut garder une certaine distance entre la maison et un incendie imminent".

"Il faut maintenir une faible charge de combustible, car sinon votre maison, même si elle est faite de briques, peut être menacée... et elle peut brûler. C'est donc la première priorité, assurer la probabilité que les gens survivent", a déclaré M. Viegas.

2. Il est également important de rester chez soi pour défendre ses biens : "Dans le sud de l'Europe, nous ne soutenons pas les évacuations massives comme en Amérique du Nord, car dans certains pays, les maisons sont éparpillées un peu partout", a déclaré le professeur.

Les évacuations, en particulier celles des personnes âgées, des touristes, des enfants et d'autres groupes vulnérables, doivent être effectuées plusieurs heures à l'avance. M. Viegas a prévenu que les gens ne devaient pas fuir à la dernière minute, car ils seraient exposés à des températures extrêmes, à d'importants panaches de fumée et n'auraient que peu ou pas de protection contre les flammes.

_"La pire chose à faire est de fuir en voiture ou à pied, car vous n'aurez aucun moyen de défense._Les maisons en briques et en pierres offrent en principe un bon abri. En outre, si un incendie produit des braises qui atterrissent dans la maison, il est plus facile de supprimer quelques étincelles que de faire face à un brasier plus tard", a déclaré M. Viegas.

3. Les feux planifiés permettent non seulement d'éviter l'accumulation de mauvaises herbes et de débris, mais aussi d'améliorer la biodiversité et de garantir la santé des écosystèmes. Les brûlages dirigés peuvent aider les agriculteurs à gérer la propagation des parasites et à réduire la biomasse des espèces envahissantes.

Les cendres des braises favorisent également la croissance de certaines plantes et contribuent à augmenter le pH et les nutriments dans le sol. Mais tout brûlage planifié à des fins agricoles doit être bien géré et réalisé dans des conditions appropriées, comme l'a souligné M. Viegas. Ces propos interviennent alors que le haut responsable grec chargé de la crise climatique a déclaré vendredi que 667 incendies récents dans le pays étaient dus à l'activité humaine.

"Pendant de nombreuses années, le feu a été considéré comme une mauvaise chose. Il a donc été supprimé. Les gens ont commencé à exclure le feu du paysage. Si nous ne l'utilisons pas, nous devrons nous préparer à des problèmes plus importants, en particulier dans les pays où la végétation pousse très vite, comme dans le sud de l'Europe, où il n'y a pas de moyens d'éliminer les mauvaises herbes mécaniquement ou à la main".

Alors que de nouvelles vagues de chaleur sont prévues pour le mois d'août, les pompiers de Grèce, d'Italie et des pays les plus touchés du sud de l'Europe ont été invités à rester en état d'alerte.