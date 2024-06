Par euronews

La présidente de la Commission européenne a annoncé ce samedi la signature de contrats entre les entreprises européennes et égyptiennes d'une valeur de plus de 40 milliards d'euros.

PUBLICITÉ

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré samedi que les entreprises européennes ont signé des accords d'une valeur de plus de 40 milliards d'euros avec des entreprises égyptiennes, couvrant un large éventail de secteurs.

La présidente de l'exécutif européen s'exprimait lors de la conférence sur l'investissement UE-Égypte au Caire, où elle s'est également entretenue avec le président égyptien Abdel-Fattah el-Sissi.

"Lors de cette conférence, les entreprises européennes signent plus de 20 nouveaux accords ou protocoles d'accord avec des partenaires égyptiens, d'une valeur de plus de 40 milliards d'euros. Nous avons des entreprises dans des secteurs allant de l'hydrogène à la gestion de l'eau, de la construction à produits chimiques, du transport maritime à l'aviation et à l'automobile", a-t-elle déclaré.

Ursula Von der Leyen a également vanté les investissements dans l'énergie verte et la formation numérique, soulignant "l'objectif ambitieux de l'Égypte de devenir un pôle d'énergie propre". La conférence de deux jours fait suite au partenariat stratégique et global Égypte-UE adopté par l'UE et l'Egypte en mars dernier. Ce partenariat couvre les relations politiques, la stabilité économique, les investissements et le commerce, ainsi que les questions de migration et de sécurité.