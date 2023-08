Inondations en Slovénie et dans le sud de l'Autriche

Le Sud de l'Autriche et la Slovénie confrontées à des inondations et des glissements de terrain. Les secouristes continuent leurs opérations de sauvetage. L'armée a été déployée.

Alerte rouge en Slovénie. Les précipitations de ces derniers jours ont entraîné des glissements de terrain et des inondations dans plusieurs régions du pays. Parmi elles, la ville de Celje, à une centaine de kilomètres de la capitale Ljubljana. 4000 personnes ont été évacuées. Les secouristes continuent leurs opérations de sauvetage.

"Pour le moment, les priorités sont de secourir les personnes là où elles sont encore en danger dans les zones inondées. La deuxième priorité est d'établir des routes, au moins celles qui permettent d'atteindre certaines installations" explique Tomaž Ažbe, Chef des Interventions à Celje.

"Trois personnes sont mortes au cours des dernières 24 heures dans des incidents liés aux conditions météorologiques", a déclaré la porte-parole de la police, Maja Adlešič.

Deux touristes étrangers ont été retrouvés sans vie dans une région montagneuse touchée par la tempête et le corps d’une femme a été retrouvé dans une zone inondée, a-t-elle ajouté, sans donner plus de détails.

Le Commissaire européen pour la gestion de crise, Janez Lenarčič, prévient que plusieurs pays européens seront confrontés à une météo extrême ces prochains jours.

Dans le sud de l’Autriche, les intempéries ont provoqué des coulées de boue et de débris. Selon les autorités locales, les routes d’accès à certaines localités du Land de Carinthie ont été interrompues, et plus de 4000 familles dans le Land de Styrie sont privées d'électricité depuis vendredi. L'armée a été déployée pour aider les secouristes sur place. Aucune victime n'est à déplorer.