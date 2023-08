Guerre en Ukraine : Moscou accuse Kyiv d'avoir frappé le pont reliant Kherson à la Crimée

La Russie accuse l'Ukraine d'avoir frappé le pont reliant Kherson à la Crimée. A Jeddah, le sommet pour la paix en Ukraine s'est achevé sans communiqué final.

Volodymyr Zelensky a rendu visite ce dimanche à l'armée de l'air ukrainienne, et félicité les soldats pour leur défense de l'espace aérien du pays. Ces derniers jours, les frappes russes depuis le ciel se sont multipliées, ciblant en particulier les terminaux céréaliers en mer Noire et sur le Danube. Le Président ukrainien a cependant rappelé que l'aide internationale était toujours nécessaire : "nous ferons de notre mieux pour renforcer l'espace aérien ukrainien. Ici, dans nos cieux, nous pouvons prouver que la terreur est en train de perdre. Tous ensemble, nous pouvons le prouver - tous les partenaires. La responsabilité de chaque partenaire dans la fourniture de systèmes de défense aérienne et de missiles est très importante. Une protection complète contre le terrorisme est nécessaire ici, de sorte que plus tard, il ne soit pas nécessaire de penser à en protéger d'autres nations."

Côté russe, le Kremlin accuse Kiyv d'avoir frappé le pont de Chongar , qui relie la région de Kherson à la Crimée. Sur ces photos publiées par les autorités russes, plusieurs parties ont été lourdement endommagées. Mais aucune victime n'est à déplorer.

A Jeddah, en Arabie saoudite, les pourparlers pour la paix en Ukraine se sont terminés sans communiqué final. Les pays participants auraient cependant trouvé un d'un terrain d'entente sur des points clés, en particulier sur le respect de "l'intégrité territoriale et de la souveraineté" de l'Ukraine qui doit être "au cœur de tout accord de paix".