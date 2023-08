Après la qualification de l'Australie face au Danemark (2-0) ce lundi, qui rejoindra Canberra en quarts de finale ? Pour obtenir cette place, l'équipe de France féminine défie aujourd'hui le Maroc, deux pays aux liens forts.

Riche en symboles, ce match à l'autre bout du monde ravive aussi un souvenir plus récent, celui de la demi-finale France-Maroc du Mondial qatari (2-0), il y a presque huit mois.

Lancées dans une épopée similaire et encore moins attendue que leurs homologues masculins, les Lionnes de l'Atlas vivent un rêve éveillé en Australie, pour la première Coupe du monde de leur histoire.

La France de Wendie Renard et de Kadidiatou Diani ne peut pas se permettre le moindre faux pas contre les Marocaines, équipe la moins bien classée des huitièmes (72e). Une élimination éteindrait brusquement toutes les promesses apportées par Hervé Renard, nommé en avril à la tête des Bleues.

"Même quand on fait un petit match entre amis, on le fait pour le gagner", a prévenu l'entraineur des Bleues, refusant de céder à l'émotion de ces retrouvailles.

Un match symbolique

"Je suis français et mon staff est français. Mais mon cœur est marocain. Je n'aurai aucun remords ni scrupule à battre la France", s'enthousiasme Reynald Pedros, coach de l'équipe féminine du Maroc et ancien joueur du FC Nantes.

Ce match unique résonne aussi différemment pour plusieurs footballeuses de la rencontre. L'effectif du Maroc compte sept joueuses nées en France et encore plus de binationales passées par la D1 dans l'Hexagone. Pour la Française Grace Geyoro et la Marocaine Anissa Lahmari, il s'agit même de retrouvailles entre amies intimes.

La milieu de terrain marocaine Anissa Lahmari (24 juillet 2023). WILLIAM WEST/AFP or licensors

Et du côté de Miramas près de Marseille, la famille de la défenseure des Bleues Sakina Karchaoui, née en France de parents marocains, s'apprête à vivre un moment unique. "On connaît la place que le Maroc a dans notre famille, au même titre que la France", assure la joueuse du Paris SG. "Cela va être un match plein d'émotions".