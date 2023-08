L'économie turque a été l'une des grandes réussites du 21e siècle, mais les choses ne sont plus aussi roses aujourd'hui.

Trois mois de retard dans le paiement du loyer.

Coupure d'eau et d'électricité.

Le propriétaire frappe à la porte.

Telle est la situation désastreuse dans laquelle se trouve une famille avec trois jeunes enfants, dont un bébé de quatre mois, à Istanbul, la plus grande ville de Turquie.

"Vous savez que mon fils est épileptique. Il est à l'hôpital depuis deux semaines", a déclaré à Euronews le père de famille, qui souhaite garder l'anonymat. "Je meurs de maladie moi aussi, mon armoire est vide".

"Je me sens tellement victime. Je ne sais pas quoi dire. J'ai 100 lires [3,4 euros] en poche. Dois-je acheter des couches ? Du lait maternisé ? Ou dois-je acheter de l'huile de cuisine ?", a-t-il ajouté, faisant allusion au choix impossible entre l'achat de nourriture et d'autres produits de première nécessité.

Mais cette famille en difficulté est loin d'être la seule.

Près d'un tiers de la population turque est actuellement menacée de pauvreté ou d'exclusion sociale, selon un rapport récent publié par l'institut statistique turc.

Cette tendance inquiétante risque d'annuler les progrès considérables réalisés par le pays dans la lutte contre la pauvreté depuis le début des années 2000, l'économie turque ayant connu une croissance rapide au cours des deux dernières décennies.

Un vendeur de légumes attend des clients dans un bazar à Istanbul, le 6 septembre 2022. AFP

"Je travaille sur la pauvreté depuis 22 ans, mais je n'ai jamais vu une situation aussi grave", déclare Hacer Foggo, coordinatrice du Bureau de solidarité avec la pauvreté pour le Parti républicain du peuple (CHP).

Elle énumère les symptômes troublants de l'impact de cette crise sur les Turcs ordinaires: les femmes n'ont pas les moyens d'acheter des produits hygiéniques, l'obésité augmente car les familles se tournent vers des aliments moins chers et de mauvaise qualité, les étudiants abandonnent l'université. La liste est longue.

"Les gens ne peuvent pas satisfaire leurs besoins fondamentaux", a affirmé Hacer Foggo à Euronews. "Cette situation provoque l'anxiété, la dépression et l'isolement des familles".

Et ces temps troublés font des ravages.

Les professionnels de la santé turcs ont tiré la sonnette d'alarme sur l'augmentation des maladies mentales, soulignant une "augmentation sérieuse" de la consommation de médicaments prescrits pour des troubles psychiatriques.

Par ailleurs, deux tiers des personnes interrogées dans le cadre d'une enquête réalisée en 2022 par le centre de recherche sociale Yöneylem ont déclaré qu'elles étaient déprimées en raison de difficultés financières.

"Pas d'argent pour manger"

Un large échantillon de la société turque est actuellement en difficulté. Mais selon Hacer Foggo, ce sont les enfants qui sont les plus touchés par le problème de la pauvreté.

"Certains vont à l'école le ventre vide ou abandonnent complètement leurs études pour travailler et rapporter de l'argent au ménage", affirme-t-elle.

"Une génération en mauvaise santé mentale et psychologique est en train de naître", prévient-elle.

En Turquie, environ un tiers des enfants vivent dans des foyers pauvres et sont confrontés à une forme de privation matérielle, selon des données citées par l'UNICEF en 2020.

De graves problèmes économiques sont à l'origine de ce qui se passe dans le pays.

Le propriétaire d'une poissonnerie attend des clients au bazar historique de Karakoy, à Istanbul, le 16 décembre 2021. AFP

La Turquie a été frappée par des années d'inflation galopante, les prix ayant augmenté de près de 50 % en juillet par rapport à l'année précédente, selon les données officielles publiées au début du mois.

Des économistes indépendants de l'Inflation Research Group affirment cependant que le chiffre réel est bien plus élevé, puisqu'il avoisine les 70 %.

"Une fois que j'ai de l'argent, je suis à sec", s'est confié, à Euronews, ce père de trois enfants originaire d'Istanbul, qui affirme qu'après avoir payé son loyer et ses factures, il ne lui reste plus rien.

"Je ne mange pas. Parfois, j'efface une dette à l'épicerie", a-t-il ajouté.

L'homme souligne que les 1550 lires (52 euros) qu'il reçoit au titre de l'aide publique ne couvrent même pas la facture alimentaire de sa famille, qu'il estime à près de 2500 lires (84 euros) par mois.

La semaine dernière, la Confédération des syndicats turcs (Türk-İş) a indiqué que le seuil de la faim, c'est-à-dire le montant minimum qu'une famille de quatre personnes doit dépenser pour se nourrir, est désormais supérieur au salaire minimum.

Et ce, bien que le gouvernement ait augmenté le salaire minimum de 34 % en juillet.

De nombreux pays dans le monde ont été ravagés par l'inflation, alimentée par la guerre en Ukraine et le changement climatique, mais certains facteurs sont propres à la Turquie.

L'effondrement de la monnaie a contribué à l'un des taux d'inflation les plus élevés d'Europe, érodant les salaires et frappant les entreprises locales. Mais des problèmes structurels plus profonds sont également en jeu.

En septembre 2021, un dollar américain valait environ 8 livres turques, alors qu'en juillet 2023, il en valait 27.

Il y a une autre raison à cela.

S'adressant à Euronews à l'automne dernier, Timothy Ash, expert des marchés émergents chez BlueBay Asset Management, a déclaré que la mauvaise gestion économique du président turc Recep Tayyip Erdogan et de son Parti de la justice et du développement (AKP) avait alimenté l'inflation et provoqué la chute de la lire.

Il blâme la décision d'Erdogan de ne pas baisser les taux d'intérêt - ce qui réduirait l'inflation - en raison de sa compréhension "non orthodoxe" de la politique monétaire, des croyances islamiques sur l'usure et du fait que nombre de ses alliés politiques bénéficient de taux d'intérêt très bas.

Selon Timothy Ash, la centralisation du pouvoir est au cœur de ce problème, le président turc étant largement accusé de prendre un virage autoritaire.

"Erdogan rejette la faute sur tout le monde", a-t-il déclaré à Euronews. "Il a une équipe de personnes autour de lui qui sont des béni-oui-oui. Ils ne disent pas la vérité au pouvoir. C'est comme les nouveaux habits de l'empereur".

Après sa réélection en mai, le gouvernement d'Erdogan serait en train de tracer une nouvelle voie économique, ayant signalé qu'il était prêt à revenir sur ses politiques non conventionnelles en nommant de nouvelles personnalités à la banque centrale et au ministère des finances.

Cependant, la chute de la lire se poursuit.

Pour Hacer Foggo, représentant du Parti républicain du peuple (CHP), bon nombre des problèmes de pauvreté en Turquie sont loin d'être nouveaux, car les autorités n'ont pas agi pendant des années.

"Tous ces problèmes sont, en réalité, des faits alarmants du passé. Cela montre qu'aucune action n'a été entreprise", a-t-elle expliqué à Euronews, appelant à une solution basée sur les droits de l'homme.

"Nous avons besoin d'une politique sociale basée sur les droits qui inclut les étudiants, les femmes, les mères célibataires, les handicapés, les personnes âgées, les enfants et toute personne vivant dans la pauvreté en fonction de ses besoins", a-t-elle ajouté.

"Alors que la pauvreté s'aggrave et se prolonge, ses effets ne font qu'empirer".