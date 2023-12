Hongrie : des milliers de personnes font la queue pour une distribution de denrées alimentaires

Par Somaya Aqad, Zoltan Siposhegyi

Des milliers de personnes ont fait la queue à Budapest lors d'une distribution de denrées alimentaires. De plus en plus de Hongrois dont des retraités ont besoin d'une aide alimentaire. L'inflation plongent certains dans la précarité.

Ce 24 décembre, dans la capitale Hongroise, Budapest, des milliers de personnes ont fait la queue sous le froid pour une distribution de denrées alimentaires offertes à l’occasion de noël par l'association Food for Life Krichna, dans le quartier de Nepliget.

Dès 4 heures du matin, certains bénéficiaires faisaientdéjà la queue. Tous les paniersalimentaires avaientété épuisés à 10 heures du matin.

La porte parole de l'association, Csilla Szilaj Péterné, a déclaré :

"Chaque année, de plus en plus de familles et de retraités se joignent à la file d'attente. Nous voyons aussi des parents avec des enfants. Il y a beaucoup de familles monoparentales. Les mères élèvent seules un ou deux enfants, et un panier de nourriture peut leur être d'un grand secours".

Selon les membres de l'association, les familles de classe moyenne et les personnes retraités sont de plus en plus nombreuses. L'inflation, la crise de l'énergie et la crise du logement plongent de nombreux hongrois dans la précarité. L'association Food for Life a distribué plus de 3 000 repas au cours des trois jours précédant Noël.