Après deux années de pouvoir des talibans, l'Afghanistan s'enfonce dans la crise humanitaire

La situation humanitaire en Afghanistan est extrêmement préoccupante, en cause notamment le manque de financements internationaux.

Deux ans après l'arrivée au pouvoir des talibans en Afghanistan, les besoins en aide humanitaire ont explosé dans tout le pays. Cependant, l'insuffisance des financements est le principal obstacle au maintien et à l'extension de la réponse humanitaire, ce qui met en péril la survie de la population qui a besoin d'aide.

"En fait, le besoin a toujours existé en termes de nombre de personnes pauvres ayant besoin d'une aide humanitaire", explique Salma Ben Aissa, directrice de l'IRC Afghanistan. "Aujourd'hui, la situation se poursuit et elle est montée en flèche au cours des deux dernières années. Comme nous l'avons mentionné dans notre rapport, nous parlons de 28,8 millions de personnes ayant besoin d'aide humanitaire. Soit une augmentation de 60 % de plus qu'en 2021, ce qui en fait le niveau de besoins le plus élevé au monde".

_"Le principal problème actuel est celui du financement._Nous avons donc besoin, en plus de l'aide humanitaire, d'une aide au développement et d'un engagement à long terme pour pouvoir mettre l'économie de l'Afghanistan sur la bonne voie", juge Neil Turner, directeur national pour l'Afghanistan du Conseil norvégien pour les réfugiés.

Les Nations unies se disent extrêmement préoccupées par la situation des femmes en Afghanistan. Elles sont victimes de violences sexuelles, psychologiques, économiques et administratives. Elles ne sont pas autorisées à étudier et à travailler, y compris pour des organisations humanitaires, telles que les agences de l'ONU présentes dans le pays, ce qui nuit aux efforts de secours.

_"Cela a un impact extraordinaire parce qu'en fait, les femmes, comme je l'ai souligné, étaient en grande partie les membres opérationnels des ONG qui venait en aide à la population. _Donc, cela a fait en sorte que cette aide ne soit pas délivrée à la population", analyse Carlotta Gradin, vice-Présidente du plaidoyer ONU Femmes France.

Les organisations humanitaires non gouvernementales rappellent que la plus grande crise humanitaire de la planète se déroule en Afghanistan, et demandent à la communauté internationale de ne pas oublier la population de ce pays.