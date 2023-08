Géorgie : Le bilan du glissement de terrain du 3 août passe à 26 morts

Le drame s’est produit après plusieurs jours de pluies torrentielles non loin d’un hôtel, dans une région montagneuse du Nord-Ouest de la Géorgie.

Au moins 26 personnes sont mortes dans le glissement de terrain survenu en Géorgie mardi dernier.

PUBLICITÉ

Le drame s’est produit après plusieurs jours de pluies torrentielles non loin d’un hôtel à Shovi, de la région de Ratcha, dans le Nord-Ouest du pays.

Cette petite station balnéaire au confluent de deux rivières est célèbre pour ses vastes forêts et ses sources d’eau minérale. Des dizaines de chalets, des lignes électriques, des routes et des ponts ont été endommagés. Les autorités affirment que 96% de la zone a été fouillée et inspectée. Mais 7 personnes sont toujours portées disparues.