En Géorgie, les agriculteurs s'inquètent d'avoir un excédent de blé, impossible à vendre

Par euronews Géorgie

Depuis la guerre en Ukraine, les céréaliers géorgiens ont beaucoup planté, de peur de manquer. Mais alors que la récolte s'annonce, leurs stocks précédents n'ont pas baissé : c'est la farine russe que les minoteries géorgiennes achètent, bien moins chère.

Mindia Gushikashvili a semé deux fois plus de blé cette année. Comme de nombreux agriculteurs géorgiens, il a vu grand, de crainte que son pays manque, avec la guerre en Ukraine. Les récoltes, c’est dans quelques semaines, mais les granges sont encore pleines des récoltes précédentes.

"C'est un désastre pour nous !", s'exclame l'agriculteur.

La dépendance de la Géorgie à l'égard du marché russe

Selon les agriculteurs, le loyer des terres a augmenté cette année. Mais ce n’est pas le seul problème. Les experts affirment que la demande de blé a diminué en raison de la politique économique russe. La Géorgie dépend beaucoup du marché des récoltes russes. La farine russe étant moins chère, les importateurs géorgiens préfèrent se tourner vers le puissant voisin. Ici les moulins sont donc à l'arrêt.

"Les minoteries estiment qu'il n'est plus rentable d'importer des récoltes et de concurrencer la farine importée, moins chère, explique Levan Silagava, directeur exécutif de l'Association géorgienne des producteurs de blé et de farine. Elles ont donc cessé leurs activités. Les agriculteurs ne pouvaient donc plus vendre leur récolte de l'année précédente aux minoteries cette année. "

Eviter d'augmenter le prix du pain

Selon le ministère de l'Agriculture géorgien, tout est fait pour trouver une solution qui n’impactera pas le prix du pain. Entre-temps, la récolte arrive dans moins d'un mois et les agriculteurs n'ont aucune idée de la manière dont ils vont la stocker, alors que l'ancienne est encore humide et invendue.

Un sujet de Sopo Makatsaria, Euronews Géorgie