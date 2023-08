La Hongrie, la Turquie et la République Tchèque domine le podium du 3e jour de Zagreb Grand Prix

Lors decette dernière journée de compétition du Grand Prix de judo de Zagreb, l'accent était mis sur les poids lourds. Un champion olympique a également remporté l'or.

C'est le dernier jour du Grand Prix de judo de Zagreb, et aujourd'hui, ce sont les poids lourds qui vont occuper le devant de la scène !

PUBLICITÉ

Les héroïnes croates Lara Cvjetko et Barbara Matić ainsi que la légende hongroise Hedvig Karakas ont rencontré leurs fans, signé des autographes, et organisé une séance d'entraînement pour les enfants.

Dans l'Arena Zagreb, le meilleur judoka du monde s'est battu pour l'or devant une salle comble.

Dans la catégorie des moins de 90 kg, Krisztián Tóth a terminé premier et a remporté une médaille d'or le jour de la Fête de la fondation de l’État hongrois.

Le vice-président de la FIJ, László Tóth, a remis les médailles.

"J'aime vraiment Zagreb, j'aime la Croatie à cause de la plage ou du camp d'entraînement et des sensations incroyables là-bas, et aussi à cause de l'amour de la foule, c'était une journée incroyable" a déclaré Krisztián Tóth.

Chez les moins de 78 kg, Karol Gimenes a connu sa plus belle journée sur un tatami. Une première épreuve du World Judo Tour et une première place sur le podium.

La présidente de la Fédération croate de judo Sanda Čorak a remis les médailles.

"J'avais l'impression d'être au Brésil, parce qu'au Brésil, nous avons l'habitude d'avoir une grande foule, et ici, j'ai ressenti la même chose dans le bloc final, donc je me sentais juste chez moi, je me sentais bien et confiante et c'était un incroyable sentiment" a déclaré Karol Gimenes.

Chez les moins de 100 kg, Aleksandar Kukojl a réussi son waza-ari et a tenu bon dans les dernières secondes du match pour remporter la médaille d'or, sa première sur le World Judo Tour depuis 2018.

Le Secrétaire Général de l'Union Européenne de Judo, Martin Poiger, a remis les médailles.

Chez les plus de 78 kg, Kayra Özdemir était en grande forme, et prouvé qu'elle méritait la tête de série avec un ippon impressionnant pour terminer le match.

PUBLICITÉ

Les médailles ont été remises par le président honoraire de la Fédération croate de judo Tomislav Čuljak.

Chez les plus de 100 kg, le double champion olympique Lukáš Krpálek a failli être pris en étau par Hyōga Ōta... Mais Lukáš Krpálek s'en est sorti et a réussi à remporter une victoire tactique. Encore une médaille d'or pour le phénomène tchèque.

L'attribution des médailles a été le directeur sportif en chef de la FIJ, Vladimír Bárta.