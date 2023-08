Selon les services de renseignement américains, l'avion d'Evguéni Prigogine a été abattu à la suite d'une explosion intentionnelle

Par Euronews avec AP

Le Pentagone affirme que les informations selon lesquelles un missile sol-air aurait abattu l'avion sont inexactes.

Une évaluation préliminaire des services de renseignement américains a conclu qu'une explosion intentionnelle était à l'origine de l'accident d'avion qui aurait coûté la vie au chef de Wagner, Evguéni Prigogine, mercredi.

L'un des responsables américains et occidentaux qui a décrit l'évaluation initiale a déclaré que cette évaluation avait déterminé qu'Evguéni Prigogine était "très probablement" visé et que l'explosion s'inscrivait dans la "longue histoire de Vladimir Poutine qui tente de faire taire ses détracteurs".

Alors même que Vladimir Poutine a fait l'éloge du chef mercenaire en le qualifiant d'"homme talentueux" jeudi, les soupçons se sont multipliés quant à l'implication du président russe dans la mort d'Evguéni Prigogine.

Les fonctionnaires, qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat parce qu'ils n'étaient pas autorisés à faire des commentaires, n'ont pas donné de détails sur les causes de l'explosion, perçue généralement comme une vengeance pour la mutinerie de juin, et qui a représenté le plus grand défi pour les 23 ans de règne du dirigeant russe.

Plusieurs lieutenants d'Evguéni Prigogine sont également présumés morts.

Le porte-parole du Pentagone, le général Pat Ryder, a déclaré que les rapports de presse indiquant qu'un missile sol-air avait abattu l'avion étaient inexacts. Il a refusé de dire si les États-Unis soupçonnaient l'existence d'une bombe ou s'ils pensaient qu'il s'agissait d'un assassinat.

Les détails de l'évaluation des services de renseignement sont apparus au moment où Vladimir Poutine exprimait ses condoléances aux familles des personnes qui auraient été à bord de l'avion et évoquait les "graves erreurs" commises par Evguéni Prigogine.

La raison pour laquelle plusieurs membres de haut rang de Wagner, y compris des dirigeants de premier plan qui sont normalement extrêmement attentifs à leur sécurité, se trouvaient sur le même vol n'était pas claire. L'objet de leur voyage commun à Saint-Pétersbourg n'était pas connu.

Selon Joe Biden, Poutine est probablement à l'origine de l'accident

Le président américain Joe Biden, s'adressant aux journalistes mercredi, a déclaré qu'il pensait que Vladimir Poutine était à l'origine du crash, tout en reconnaissant qu'il ne disposait pas d'informations permettant de vérifier ses dires.

"Je ne sais pas avec certitude ce qui s'est passé, mais je ne suis pas surpris", affirme Joe Biden. "Il ne se passe pas grand-chose en Russie sans que Poutine n'y soit pour quelque chose".

Les partisans d'Evguéni Prigogine ont déclaré, sur les canaux de l'application de messagerie pro-Wagner, que l'avion avait été abattu délibérément.

Les médias d'État russes n'ont pas beaucoup parlé de l'accident, se concentrant plutôt sur les remarques de Vladimir Poutine au sommet des BRICS à Johannesburg par liaison vidéo et sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Plusieurs chaînes de médias sociaux russes ont indiqué que les corps étaient brûlés ou défigurés au point d'être méconnaissables et qu'il faudrait les identifier par l'ADN. Ces informations ont été reprises par des médias russes indépendants, mais l'Associated Press n'a pas été en mesure de les confirmer de manière indépendante.

Les autorités russes ont déclaré que la cause de l'accident faisait l'objet d'une enquête.

Volodymyr Zelensky : "tout le monde comprend qui fait ça"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a également pointé du doigt le Kremlin en déclarant : "Nous n'avons rien à voir avec cela. Tout le monde comprend qui l'a fait".

De nombreux opposants et critiques de Vladimir ont été tués ou gravement malades lors d'apparentes tentatives d'assassinat, et les responsables américains et occidentaux s'attendaient depuis longtemps à ce que le dirigeant russe s'en prenne à Evguéni Prigogine, bien qu'il ait promis d'abandonner les poursuites dans le cadre de l'accord qui a mis fin à la rébellion des 23 et 24 juin.

"Ce n'est pas une coïncidence si le monde entier se tourne immédiatement vers le Kremlin lorsqu'un ex-confident de Vladimir Poutine, tombé en disgrâce, tombe soudainement du ciel, deux mois après avoir tenté un soulèvement", souligne la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, tout en reconnaissant que les faits n'étaient pas encore clairs.

"Nous connaissons ce schéma dans la Russie de Poutine - des décès et des suicides douteux, des chutes de fenêtres qui restent finalement inexpliquées", ajoute-t-elle.

Abbas Gallyamov, ancien rédacteur de discours du président russe devenu consultant politique, a déclaré qu'en menant la rébellion et en restant libre, Evguéni Prigogine avait "enfoncé le visage de Vladimir Poutine dans la boue devant le monde entier".

Ne pas punir Evguéni Prigogine aurait été une "invitation ouverte à tous les rebelles et fauteurs de troubles potentiels", et Vladimir Poutine se devait donc d'agir, ajoute Abbas Gallyamov.

Selon l'Institute for the Study of War, les autorités russes ont probablement agi contre Evguéni Prigogine et ses principaux associés comme "l'étape finale pour éliminer Wagner en tant qu'organisation indépendante".