Spéculations autour de la mort présumée d'Evgueni Prigojine

Le chef de Wagner était probablement à bord de l’avion qui s’est écrasé mercredi soir en Russie, sans faire aucun survivant. Les corps n'ont pas encore été identifiés.

Une enquête était en cours jeudi en Russie sur l'accident d'avion qui a vraisemblablement provoqué la mort d'Evguéni Prigojine, patron du groupe paramilitaire Wagner devenu ennemi juré du Kremlin depuis sa rébellion fin juin, ce qui nourrit les spéculations sur un éventuel assassinat.

Aucun haut responsable russe n'a commenté l’événement. Le président russe Vladimir Poutine, qui considère le chef mercenaire comme un traître, n'a pas évoqué le sujet lors d'apparitions publiques mercredi soir et jeudi matin.

Wagner, qui a quitté l'Ukraine après la rébellion, reste très actif en Afrique et son avenir est en question après la mort présumée de son chef et de proches collaborateurs dans le crash. Partout où il a été déployé, le groupe est accusé d'exactions, qu'il s'agisse d'exécutions de prisonniers ou de torture.

L'agence russe pour le transport aérien Rossaviatsia a confirmé qu'Evguéni Prigojine se trouvait à bord de l'avion effectuant un vol entre Moscou et Saint-Pétersbourg qui s'est écrasé en début de soirée mercredi dans la région de Tver.

Aucun des sept passagers et trois membres d'équipages n'a survécu, mais les autorités n'ont pas encore formellement annoncé la mort du chef de Wagner, les corps n'ayant pas été identifiés.

On compte aussi parmi les victimes présumées le bras droit de Prigojine, Dmitri Outkine, mystérieux ex-officier du renseignement militaire russe et commandant opérationnel de Wagner.

Le ministère russe des Situations d'urgence a, lui, indiqué que l'appareil qui s'est écrasé près du village de Koujenkino était un jet privé Embraer Legacy.

Une enquête a été ouverte pour "violation des règles de sécurité du transport aérien" par le Comité d'enquête russe, puissant organe d'investigation, qui n'évoque aucune piste particulière.

Le Kremlin soupçonné

Sur les réseaux sociaux, des comptes proches de Wagner - qui n'a pas de présence officielle en ligne - évoquaient dès mercredi la thèse d'un tir de missile sol-air, alimentant les conjectures quant à un assassinat.

Car durant la révolte armée de 24 heures, Vladimir Poutine avait du mal à cacher sa colère, accusant Prigojine de "trahison".

A l'étranger, des responsables sous-entendaient que la mort du chef mercenaire pouvait avoir été orchestrée par l'Etat russe.

Un conseiller de la présidence ukrainienne, Mykhaïlo Podoliak, a lui vu dans la mort de M. Prigojine un signal de "Poutine aux élites russes avant l'élection (présidentielle) de 2024".

Le président américain Joe Biden a estimé que "peu de choses se passent en Russie sans que Poutine n'y soit pour quelque chose".

La cheffe allemande de la diplomatie Annalena Baerbock a déclaré que ce n'était "pas un hasard" si tout le monde soupçonnait le Kremlin.

De son côté, le Quai d'Orsai a indiqué à l'AFP ne pas être en mesure de se prononcer "sur les conditions du crash qui sont d'ailleurs tout sauf claires".

"Wagner est une entreprise criminelle, exécutant les basses œuvres de Poutine en Ukraine et dans plusieurs pays d'Afrique, une milice qui vit de prédations, de pillages et de meurtres. La signature de Prigojine, c'est le sang et le crime", a-t-il également estimé.