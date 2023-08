Dernière journée des Mondiaux d'athlétisme, l'Ougandais Victor Kiplangat remporte le marathon

Par euronews

Les championnats du monde d'athlétisme se sont achevés à Budapest, 2200 athlètes de 202 pays étaient en compétition. L'Ougandais Victor Kiplangat remporte le marathon de Budapest. Le Français Hassan Chahdi arrive à la 7e place, un bel exploit pour l'histoire française de la discipline.

Après neuf jours de compétitions, les Mondiaux d'athlétisme se sont achevés en Hongrie ce dimanche 27 août.

Cette dernière journée avait commencé par le marathon hommes, et c'est le coureur ougandais Victor Kiplangat qui a remporté l'or, devant l'Israélien Maru Teferi et l'Ethiopien Leul Gebresilase qui a manqué de très peu l'argent.

Le Français Hassan Chahdi est arrivé à la 7e place, en 2 heures 10 min 45, la meilleure place de l'histoire française de la discipline devant la 11e place de Philippe Rémond en 1997 à Athènes.

Avec son top-7, Chahdi sera automatiquement sélectionné aux Jeux olympiques de Paris s'il réussit d'ici là les minima (2h08:10), d'après les modalités de sélection de la Fédération française d'athlétisme (FFA).

Ce marathon a permis de découvrir les sites les plus emblématiques de Budapest. Les organisateurs estiment que 50 000 touristes étrangers sont venus assister à ces mondiaux d'athlétisme, et qu’ils ont été suivis par plus d'un milliard de téléspectateurs dans le monde entier.