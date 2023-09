Le super typhon Saola se dirige vers le sud de la Chine et Hong Kong

Par Euronews avec AFP

La ville de Hong Kong a fermé la Bourse et ses écoles vendredi et annulé ses vols au départ et à l'arrivée.

Saola inquiète la côte sud-est de la Chine. Hong Kong et la province de Guangdong se préparent aux vents violents et aux averses annoncées dans la journée alors que le super typhon, après être passé au nord des Philippines sans faire de victimes, s'apprête à frapper le continent. La vitesse des vents s'élevait à 205 km/h quand Saola se situait à 230 km à l'est-sud-est de Hong Kong vers 8h heure locale (2h du matin à Paris), a indiqué l'observatoire de Hong Kong.

Vendredi à 20h15 (14h15, en France), les autorités ont décidé d'activer le niveau d'alerte maximal à mesure que le super-typhon approche des côtes hongkongaises. "L'alerte ouragan numéro 10 a été émise à 20H15", a indiqué l'Observatoire qui a demandé à la population de se mettre à l'abri, ne pas sortir et rester éloigné des fenêtres et des portes.

Les services météorologiques chinois ont de leur côté estimé sur le réseau social Weibo qu'il pourrait s'agir du "typhon le plus puissant depuis 1949 à toucher le delta de la rivière des Perles".

La Bourse et les écoles fermées à Hong Kong

Le super typhon s'accompagnera "de fortes averses et de vents violents", a en tout cas prévenu l'observatoire hongkongais, précisant que le temps se "détériorerait rapidement" tout au long de la journée. Vers 2h40 du matin, le centre financier a émis une alerte de niveau T8 sur une échelle qui en compte 10, et la Bourse a annoncé que "les séances de négoce du matin pour tous les marchés seraient annulées".

Les écoles ont également été fermées et la compagnie aérienne Cathay Pacific a déclaré avoir annulé tous les vols à destination et en provenance de Hong Kong entre 06h GMT vendredi et 02h GMT samedi. Sa filiale à bas prix, HK Express, a, elle, indiqué qu'elle annulait 70 vols en provenance et à destination de Hong Kong vendredi et samedi.

Alerte maximale en Chine

Les autorités de Macao, territoire voisin de Hong Kong, ont de leur côté dit envisager la possibilité d'émettre samedi une alerte de niveau T8. En Chine continentale, une alerte maximum a été émise alors que, selon les médias d'État, le typhon touchera terre "dans les zones côtières s'étendant de Huilai à Hong Kong" vendredi après-midi ou dans la nuit de vendredi à samedi. La province de Guangdong a déclaré une situation d'urgence de niveau I concernant les vents, soit le niveau maximum.

Par conséquent, plusieurs villes ont retardé le début de l'année scolaire par précaution. Dans la métropole chinoise de Shenzen, limitrophe de Hong Kong, la fermeture des bureaux, commerces et marchés de la ville a été annoncée en prévision de l'arrivée du typhon, à partir de 16h. Les transports publics de cette ville de 17,7 millions d'habitants cesseront à partir de 19h. Le ministère chinois des Transports a de son côté déployé 16 navires de sauvetage et neuf hélicoptères de secours dans les zones susceptibles d'être frappées par le super typhon, a indiqué l'agence de presse Chine nouvelle.

Le sud de la Chine est fréquemment frappé par des typhons qui se forment dans les océans chauds à l'est des Philippines en été et en automne et se déplacent ensuite vers l'ouest. En raison du passage de Saola, en début de semaine dans le nord des Philippines, des milliers de personnes ont été déplacées, mais aucune victime n'y a été signalée.