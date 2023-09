Pour la première fois dans l'histoire, un Américain et une Américaine remportent l'UTMB

La course de trail mythique n'avait jamais été remportée par un Américain, alors que l'Américaine Courtney Dauwalter décroche sa troisième victoire.

Pour sa cinquième participation au marathon du Mont Blanc, l'Américain Jim Walmsley a remporté la la 20e édition sous les yeux de sa famille, venue tout droit des États-Unis, en 19 heures 37 minutes et 43 secondes.

Sa victoire intervient deux ans après sa décision de s'installer dans la vallée de Beaufortain en France afin de s'entraîner et de se préparer au marathon.

Il est le premier Américain à avoir jamais remporté le marathon masculin. Le Britannique Tom Evans et son compatriote américain Zach Miller ont respectivement terminé à la deuxième et à la troisième place.

Chez les femmes, Courtney Dauwalter a complété le doublé américain avec une victoire en 23 heures 29 minutes et 14 secondes. Cette victoire au Mont Blanc est sa troisième, après les titres de 2019 et de 2021. L'Allemande Katharina Hartmuth et la Française Blandine L. Hirondel ont terminé respectivement à la deuxième et à la troisième place.

Le marathon fait le Tour du Mont Blanc à travers la France, l'Italie et la Suisse, 171 kilomètres et un dénivelé positif de plus de 10 000 mètres.

Cette course qui rassemble sur la ligne de départ 2500 coureurs clôt la semaine du Dacia UTMB Mont Blanc, où au total 10 000 coureurs se lancent dans huit courses plus ou moins longues, mais toujours difficiles, à l'assaut des sommets, et malgré la saison, bravant la pluie, la neige et le froid.