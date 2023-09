Changement climatique : "les droits de l'enfant en Afrique subsaharienne bafoués à un rythme alarmant"

Près de deux millions d'enfants d'Afrique subsaharienne ont été obligés de fuir leurs foyers en 2022. Ce sont des déplacés de la crise climatique.

Le changement climatique est une réalité pour notre planète... Et les enfants sont en première ligne alerte une nouvelle fois l'ONG Save The Children.

Près de deux millions d'enfants d'Afrique subsaharienne ont été déplacés à l'intérieur de leur pays en raison d'événements climatiques en 2022. Les déplacements forcés ont presque doublé l'an dernier : un million en 2021, 1,85 million en 2022.

Selon le dernier rapport de Save The Children, des milliers d'enfants ne rentreront jamais chez eux, ayant vécu une grande partie de leur enfance dans des camps de réfugiés avec leur famille ou dans d'autres lieux temporaires.

Dados publicados no Global Report on Internal Displacement 2023 Euronews

Des chiffres qui, selon Save the Children, "mettent à nu" la dure réalité selon laquelle les droits de l'enfant dans la région sont "sapés à un rythme alarmant par l'impact de la crise climatique". Des pays qui, rappelle l'organisation, "ont le moins contribué à la crise", c'est-à-dire ceux dont "la part des émissions mondiales de gaz à effet de serre est la plus faible de toutes les régions du monde".

Les catastrophes naturelles provoquent l'exode au Nigeria et en Somalie

C'est au Nigeria que l'on a enregistré le plus grand nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays en raison des inondations dans l'État de Borno et dans d'autres régions du pays en 2022. À la fin de l'année, au moins 854 000 personnes étaient encore loin de chez elles, dont environ 427 000 enfants.

Après avoir fui la sécheresse et la famine, des Somaliens arrivant dans un camp de fortune pour déplacés à la périphérie de Mogadiscio, le 30 juin 2022 Farah Abdi Warsameh/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

En Somalie, le deuxième pays le plus touché en termes de personnes déplacées par la crise climatique, il y a un manque d'eau. Le pays a connu cinq saisons des pluies sans précipitations. Environ 6,6 millions de personnes, soit 39 % de la population du pays, ont atteint un niveau de famine critique. Cette situation a entraîné le deuxième plus grand nombre d'exodes internes en Afrique : 1,1 million de personnes.

La volonté politique et l'action font défaut

Malama Mwila, de Save the Children, a expliqué à euronews que les décideurs politiques "_peuvent contribuer à changer la situation et à protéger et sauver des millions de vies sur le continent africain et dans le monde entie_r".

Responsable régional des politiques et des campagnes pour le bureau régional de l'Afrique de l'Est de l'ONG, il a regroupé les mesures à prendre en trois catégories.

Tout d'abord, il a appelé les gouvernements africains à "donner la priorité à la création de recettes nationales progressives pour financer les mesures d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de ses effets". Pour ce faire, "des politiques fiscales redistributives sont nécessaires pour protéger les groupes les plus touchés par l'inégalité, à savoir les enfants et leurs familles".

Deuxièmement, et "tout aussi important", les "représentants des pays à revenu élevé (...) classés comme émetteurs historiques" doivent s'engager à augmenter "les financements et les investissements inclusifs et progressifs, en particulier les financements verts".

La troisième mesure, a ajouté Malama Mwila, est que "les voix des enfants et des autres parties prenantes doivent être entendues". Pour lui, c'est le manque de volonté politique qui fait défaut.

Malama Mwila appelle les dirigeants mondiaux à changer la donne en s'engageant, mais surtout en passant à l'action :

"Lorsqu'on arrive au moment où il faut provisionner des fonds, peu d'actions sont entreprises. L'engagement politique, en particulier de la part du Global North a fait défaut. Nous voudrions voir plus d'action de la part de l'Amérique du Nord, de l'Europe, d'Israël, du Japon, de la Corée du Sud, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, des pays qui se sont réunis de manière historique et qui ont largement contribué à la crise climatique. Nous voulons plus d'action, moins de belles paroles".

"Il est fondamental que nous prenions note des engagements qui ont été pris non seulement par les gouvernements africains, mais aussi par les gouvernements du monde entier, en signant la Convention relative aux droits de l'enfant, en signant la Charte africaine des droits et du travail de l'enfant, nous devons donner la priorité aux enfants en raison des vulnérabilités auxquelles ils sont confrontés, en raison de leur constitution sociale et physiologique", a déclaré ce responsable de Save the Children.

L'Afrique débat des solutions au changement climatique

Donner la parole aux jeunes fait partie de la solution. Richard Munang, coordinateur du sous-programme sur le changement climatique du Bureau Afrique du PNUE (Programme des Nations unies pour l'environnement), a expliqué à Euronews qu'ils "ont le talent, les compétences, ils sont très, très innovants, entreprenants".

"Nous devons les écouter, discuter de ce qu'ils font et de la manière dont ils peuvent être soutenus pour trouver des solutions transformatrices".

L'Afrique, sous les auspices de l'ONU, à l'occasion de la "Semaine africaine des Nations unies sur le climat", qui débute ce lundi 4 septembre à Nairobi, la capitale kenyane, commence à chercher des solutions.

Il s'agit d'une sorte d'"échauffement" en vue de la COP28, la conférence des Nations unies sur le changement climatique, qui se tiendra à la fin de l'année à Dubaï, du 30 novembre au 12 décembre.

Le point de départ est "la situation actuelle" - sécheresse, inondations, cyclones - sur un continent qui est "le poumon du monde" (avec les forêts du bassin du Congo) et qui a "la population la plus jeune du monde", explique Richard Munang.

L'Afrique a besoin d'investissements dans l'agriculture, les énergies propres, le solaire, l'éolien et la géothermie. Autant de questions qui seront débattues à Nairobi.

Pour Richard Munang, "s'engager, ce n'est pas seulement parler des problèmes, nous parlons aussi des solutions et des solutions que l'Afrique est déjà en train de préparer et de mettre en place.

Nous sommes en mesure de partager ces leçons avec le monde entier.

Le changement climatique est un risque partagé.

Alors que nous discutons, des forêts brûlent au Canada et détruisent des écosystèmes.

Il y a des inondations dans certaines parties de l'Europe et de la Chine.

Le changement climatique est un phénomène partagé, ce qui signifie que personne n'est à l'abri. Il ne respecte pas l'intégrité territoriale.

Il touche tout le monde, que ce soit les pays riches ou les pays pauvres."

L'objectif de cette réunion est de "partager les connaissances avec le Nord et, bien sûr, avec l'Afrique, et de montrer les solutions que l'Afrique peut offrir", a déclaré l'interviewé d'Euronews. La réunion devrait déboucher sur la "déclaration de Nairobi, qui montre non seulement les défis auxquels l'Afrique est confrontée, mais aussi les opportunités et les possibilités d'investissement susceptibles d'attirer des financements".

Richard Munang a souligné que "le changement climatique, même s'il cause des dommages, est aussi une opportunité d'investissement". Le document, s'il est signé, sera présenté au Sommet sur le climat organisé par le Secrétaire général des Nations unies, ainsi qu'à la COP28.