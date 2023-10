Par Euronews Green avec Reuters

Selon un scientifique de l'OMS, le changement climatique pourrait faire de la dengue, une menace majeure dans le sud de l'Europe au cours de cette décennie.

La hausse des températures crée les conditions propices à la propagation des moustiques porteurs de l'infection. On s'attend également à une recrudescence de la maladie dans le sud des États-Unis et dans de nouvelles régions d'Afrique. La maladie est depuis longtemps, un fléau dans une grande partie de l'Asie et de l'Amérique latine, causant environ 20 000 décès par an.

Les taux d'incidence de la maladie ont déjà été multipliés par huit dans le monde depuis 2000, en grande partie à cause du changement climatique, de l'augmentation des mouvements de population et de l'urbanisation.

4,2 millions de cas signalés dans le monde en 2022

De nombreux cas de dengue ne sont pas enregistrés, mais en 2022, 4,2 millions de cas ont été signalés dans le monde. Les responsables de la santé publique ont prévenu que l'on s'attendait, cette année, à des niveaux de transmission atteignant quasiment des records. Le Bangladesh connaît actuellement la pire épidémie de son histoire, avec plus de 1 000 décès.

"Nous devons parler de la dengue de manière beaucoup plus proactive," déclare Jeremy Farrar, spécialiste des maladies infectieuses qui a rejoint l'Organisation mondiale de la santé en mai de cette année. "Nous devons vraiment préparer les pays à faire face à la pression supplémentaire qui s'exercera à l'avenir dans de très nombreuses grandes villes," affirme-t-il.

Jeremy Farrar a passé 18 ans à travailler au Vietnam sur les maladies tropicales, notamment la dengue. Il a ensuite dirigé l'organisation caritative Wellcome Trust pour la santé mondiale et a conseillé le gouvernement britannique sur sa réponse au Covid-19, avant de rejoindre l'OMS en mai de cette année.

La dengue risque de "décoller" en Europe avec le réchauffement climatique

Le réchauffement climatique rend de nouvelles zones hospitalières pour les moustiques qui propagent la dengue.

Selon Jeremy Farrar, l'infection risque de "décoller" et de devenir endémique dans certaines parties de l'Europe, des États-Unis et de l'Afrique, dans toutes les régions où il y a déjà eu une transmission locale limitée.

Il prévient que cette situation exercera une forte pression sur les systèmes hospitaliers de nombreux pays.

"Les soins à l'hôpital sont vraiment intensifs et nécessitent un ratio élevé d'infirmiers par rapport aux patients," explique-t-il. "Je m'inquiète vraiment de voir ce problème prendre de l'ampleur en Afrique subsaharienne," poursuit-il.

Quels sont les symptômes de la dengue ?

La plupart des personnes qui contractent la dengue ne présentent pas de symptômes, ce qui signifie que le nombre de cas est probablement beaucoup plus élevé que les chiffres rapportés.

Celles qui en présentent peuvent avoir de la fièvre, des spasmes musculaires et des douleurs articulaires dans des formes graves de cette maladie également connue sous le nom de "fièvre des os brisés". Dans les cas sérieux (moins de 1%), la dengue peut être mortelle.

Selon les Centres publics américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), environ une personne sur 20 qui tombe malade de la dengue développera une dengue sévère. Les enfants, les femmes enceintes et les personnes ayant déjà eu la dengue sont plus à risque.

Il n'existe pas de traitement spécifique pour la dengue, mais un vaccin est disponible. Il y a quelques jours, l'OMS a recommandé le vaccin Qdenga de Takeda Pharmaceuticals pour les enfants âgés de 6 à 16 ans dans les régions où l'infection constitue un problème de santé publique important.

Le Qdenga est également approuvé par le régulateur européen, mais Takeda a retiré sa demande d'autorisation aux États-Unis au début de l'année, invoquant des problèmes de collecte de données. Takeda a déclaré qu'elle était toujours en pourparlers avec la "Food and Drug Administration" américaine au sujet du vaccin.

Comment l'Europe peut-elle se préparer à une épidémie de dengue ?

Pour préparer de nouvelles régions du monde à faire face à la dengue, il faut s'assurer que les fonds alloués à la santé publique sont dépensés dans les bons domaines, souligne Jeremy Farrar, notamment pour trouver le meilleur moyen de lutter contre le moustique.

La dengue est propagée par les moustiques Aedes aegypti infectés, qui se comportent différemment des moustiques porteurs du paludisme. Par exemple, ils piquent les individus à l'intérieur, et ce toute la journée plutôt que pendant la nuit. Ils se reproduisent également dans des eaux très peu profondes.

Selon Jeremy Farrar, une prévention adéquate comprendrait des plans de triage au sein des hôpitaux, ainsi que des innovations scientifiques, parallèlement à d'autres facteurs clés, comme l'urbanisme, pour éviter les zones d'eau stagnante à proximité ou à l'intérieur des habitations.

"Nous devons combiner différents secteurs qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble," reconnaît-il.