Pluies torrentielles, sept régions en alerte

Par Euronews avec AFP

Des pluies torrentielles s'abattent sur l'Espagne, des routes et des maisons sont inondées, des voies ferrées coupées et sept régions sont en état d'alerte.

Une personne est décédée et deux autres portées disparues à la suite des pluies torrentielles qui se sont abattues sur l'Espagne.

PUBLICITÉ

Dans la région de Tolède, une personne a trouvé mort dans la municipalité de Casarrublio del Monte.

Dans la région de Madrid, un père et son fils sont portés disparus.

Leur voiture a été emportée par les eaux d'une rivière qui a débordé.

Le sud de la capitale espagnole a été particulièrement touché.

Des routes et des voies ferrées sont coupées, des rues et des maisons inondées.

Les autorités madrilènes conseillent à la population de rester le plus possible à l'intérieur et d'éviter tout déplacement non-indispensable.

L'agence météo nationale a maintenu ce lundi sept régions en alerte : Madrid, Castille-La-Manche, la Catalogne, les îles baléares et le Pays basque.