Repas scolaires en Europe : quels pays offrent des repas gratuits aux élèves ?

Un quart des enfants sont menacés de pauvreté ou d'exclusion sociale dans l'UE. Cinq pays de l'UE offrent des repas scolaires gratuits et universels, au moins pour certains âges. D'autres fournissent principalement des repas aux élèves dont les familles bénéficient d'allocations liées au revenu.

De nombreux enfants européens retournent à l'école cette semaine, mais certains d'entre eux y retourneront le ventre vide. En 2022, un quart des enfants des États membres de l'Union européenne (UE) étaient menacés de pauvreté ou d'exclusion sociale.

Les repas scolaires gratuits ou subventionnés peuvent aider à garantir, que les enfants soient nourris et bénéficient d'une alimentation adéquate. Toutefois, l'offre de repas scolaires gratuits varie considérablement d'un pays à l'autre de l'UE.

Les salaires réels ont baissé dans la plupart des pays européens, l'inflation ayant atteint son niveau le plus élevé en 2022. Les salaires minimums réels ont également diminué dans la plupart des États membres de l'UE. Les ménages à faibles revenus ont particulièrement du mal à faire face à la crise du coût de la vie qui en résulte.

"Mes frères et moi dépendions des repas scolaires gratuits", a tweeté Sadiq Khan, maire de Londres, accompagné d'une photo sur laquelle il apparaît avec ses frères.

Près de 300 000 élèves du primaire à Londres bénéficieront de repas scolaires gratuits tout au long de l'année scolaire 2023-2024. Au cours de l'année scolaire 2022-2023, 2,16 millions d'élèves avaient droit à des repas scolaires gratuits en Angleterre, soit 23,8 % de l'ensemble des élèves, tandis que 1,6 million d'élèves en bas âge ont été enregistrés comme bénéficiant de repas scolaires gratuits en janvier 2023.

Au Royaume-Uni, les enfants ont droit à des repas scolaires gratuits, s'ils vivent dans un ménage qui perçoit des allocations liées au revenu, et dont le revenu annuel est inférieur à un certain montant. En Angleterre, ce montant était de 7 400 £ (8 650 €) après impôts, sans compter les prestations sociales.

Repas scolaires gratuits dans l'UE

Selon un article universitaire récemment publié, intitulé "Free school meals for all poor children in Europe : An important and affordable target ?" par Anne-Catherine Guio de l'Institut luxembourgeois de recherche socio-économique, la priorité politique, accordée à la fourniture de repas scolaires gratuits aux enfants dans le besoin, varie considérablement au sein de l'UE.

Certains pays accordent clairement la priorité à la fourniture de ces repas à tous les enfants ou à la plupart d'entre eux. D'autres pays s'efforcent d'atteindre les enfants en situation de vulnérabilité ou certaines écoles.

Des programmes pilotes existent également dans certains états, où les repas scolaires ne sont pas fournis à grande échelle.

Par "repas complets", nous entendons les déjeuners scolaires - ce qui n'inclut pas les clubs de petit-déjeuner, les programmes de distribution de fruits ou de lait à l'école, ou les sandwichs.

À partir de 2021, les pratiques en matière de fourniture de repas peuvent être regroupées en quatre catégories, selon des recherches financées par la Commission européenne:

1. Repas universels gratuits (au moins à certains âges) :

La Finlande, la Suède et l'Estonie sont les trois États membres de l'UE qui fournissent des repas universels gratuits pour tous les groupes d'âge.

La Lettonie et la Lituanie offrent des repas gratuits à certains niveaux scolaires. Un repas complet par jour est offert aux élèves de la première à la quatrième année et, dans certaines municipalités, aux élèves plus âgés. En 2020, la Lituanie a commencé à fournir des repas gratuits aux élèves de maternelle et de première année.

2. Des repas gratuits ciblés dans tout le pays

Dix États membres de l'UE fournissent des repas gratuits aux enfants à faibles revenus et à d'autres groupes d'enfants, susceptibles d'être désavantagés, tels que les enfants pris en charge par l'État et les enfants réfugiés. Les critères d'éligibilité varient d'un pays à l'autre.

Chypre : le repas est gratuit dans les écoles primaires toute la journée pour les élèves qui vivent dans des ménages recevant un revenu minimum brut, les enfants de demandeurs d'asile, les enfants migrants non accompagnés, les enfants sous la tutelle de l'État et les enfants vivant dans des ménages dont l'un des membres souffre d'un handicap ou d'un problème de santé grave.

Tchéquie : le programme est gratuit pour les famille des enfants à faible revenu, âgés de 3 à 15 ans (percevant le salaire minimum), si les écoles participent au programme de financement.

Allemagne : le repas du midi n'est fourni que dans les écoles ouvertes toute la journée, la plupart du temps bénéficiant de subventions. Il peut être remboursé dans le cadre des prestations d'éducation et de participation des ménages à faibles revenus ayant des enfants et bénéficiant de l'aide au revenu de base pour les demandeurs d'emploi, de l'assistance sociale, des prestations pour les demandeurs d'asile ou des prestations supplémentaires pour les enfants ou des allocations de logement.

Hongrie : la cantine est gratuite à l'école primaire (réduction de 50 % à l'école secondaire) pour les enfants bénéficiant de prestations régulières de protection de l'enfance ou placés en famille d'accueil.

Luxembourg : le prix dépend du revenu du ménage. Il est gratuit pour les enfants vivant dans un ménage bénéficiant du revenu minimum ou pour les enfants identifiés par les bureaux sociaux locaux comme étant "en situation de précarité ou d'exclusion sociale".

Vue générale des élèves pendant l'heure du déjeuner à l'école primaire Hillstone, à Birmingham, Angleterre, mercredi 30 novembre 2022 Rui Vieira/AP

Malte : le repas n'est gratuit dans les écoles publiques, que pour les enfants des ménages à faibles revenus, ceux dont l'élève/le parent/le frère ou la sœur souffre d'une maladie en phase terminale ou d'une maladie mentale chronique, les élèves victimes de négligence en raison de difficultés familiales, de violences domestiques ou de toxicomanie, et ceux qui ont le statut de réfugié ou de demandeur d'asile/de protection temporaire subsidiaire.

Portugal : le prix varie en fonction du revenu du ménage. Il est gratuit pour les enfants vivant dans un ménage à faibles revenus, ou souffrant d'un handicap.

Slovaquie : il est offert pour les enfants vivant dans un ménage à faibles revenus dans les écoles primaires et pour tous les enfants en dernière année d'éducation préscolaire.

Slovénie : il est offert pour les enfants vivant dans un ménage à faibles revenuss.

Espagne : les pratiques varient entre les communautés autonomes et deux villes autonomes. Il peut être gratuit pour les enfants vivant dans un foyer à faibles revenus, les enfants placés en famille d'accueil, les enfants vivant dans un foyer souffrant de violence sexiste, les victimes du terrorisme, les mineurs non accompagnés et les personnes handicapées.

Royaume-Uni : il dépend du revenu du ménage.

3. Repas subventionnés et/ou gratuits ne couvrant pas l'ensemble du pays

Certains pays préfèrent cibler les écoles plutôt que les individus. Les écoles sont généralement sélectionnées dans les régions défavorisées. Dix États membres de l'UE proposent des repas subventionnés et/ou gratuits, mais ne couvrent pas l'ensemble du territoire. Il s'agit de l'Autriche, de la Belgique, de la Bulgarie, de la Grèce, de la France, de la Croatie, de l'Irlande, de l'Italie, de la Pologne et de la Roumanie.

En France, les repas sont gratuits dans une cinquantaine de communes sur 35 000. Le prix dépend du revenu du ménage dans la plupart des grandes villes. Dans le cadre du plan d'action 2017 contre la pauvreté, les collectivités locales qui proposent une grille tarifaire progressive avec des tranches de prix égales ou inférieures à 1 € peuvent bénéficier d'une contribution de l'État.

En Belgique, un projet pilote est mené auprès de la communauté francophone, ciblé sur les écoles les plus défavorisées, uniquement au niveau pré-primaire.

4. Aucune disposition

Le Danemark et les Pays-Bas n'offrent pas de repas scolaires gratuits.

En Finlande, la gratuité des repas scolaires a été instaurée en 1948

L'alimentation des élèves a une longue histoire. En Europe, les écoles, les organisations caritatives et les gouvernements fournissent des repas scolaires aux enfants depuis plus d'un siècle, sous diverses formes et pour diverses raisons. En Finlande, la fourniture de repas scolaires gratuits pour tous les enfants scolarisés a débuté en 1948.

Les enfants ont-ils besoin de repas scolaires gratuits ?

Plusieurs études montrent que certains habitants de l'Union européenne ont besoin d'aide pour se nourrir correctement. En 2022, 8,3 % de la population de l'UE n'étaient pas en mesure de s'offrir un repas contenant de la viande, du poisson ou un équivalent végétarien tous les deux jours. Ce taux atteignait 19,7 % pour les personnes menacées de pauvreté.

Plus important encore, 24,7 % des enfants de l'UE étaient menacés de pauvreté ou d'exclusion sociale en 2022. Cette proportion varie de 10,3 % en Slovénie à 41,5 % en Roumanie.

Le Royaume-Uni (29,2%), l'Italie (28,5%) et la France (27,4%) font partie des pays où le pourcentage d'enfants menacés de pauvreté ou d'exclusion sociale est supérieur à la moyenne de l'UE. Ce taux était de 24 % en Allemagne.

Ce risque est inférieur à 14 % aux Pays-Bas et au Danemark, deux pays qui n'offrent pas de repas scolaires gratuits.

La consommation de nourriture est plus importante le lundi

Un autre résultat montre également l'importance de la gratuité des repas scolaires. En Finlande, la consommation de nourriture dans les écoles le lundi peut être supérieure de 20 % à celle des autres jours de la semaine. Selon le rapport d'Anne-Catherine Guio, cela pourrait indiquer que pendant le week-end, les enfants des familles à faibles revenus ne reçoivent pas assez de nourriture.