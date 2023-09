"420 000 militaires russes" déployés en Ukraine occupée

Par Euronews avec AFP

Kiev estime à 420 000 les militaires russes déployés en Ukraine et assure que ses attaques de drones ciblent essentiellement le complexe militaro-industriel russe.

Les frappes ukrainiennes contre la Russie visent essentiellement les entreprises russes liées au complexe militaro-industriel.

C'est ce qu'assure le chef du renseignement militaire ukrainien Kyrylo Budanov qui s'est exprimé lors d'une conférence internationale à Yalta.

Kyrylo Budanov, chef du renseignement militaire ukrainien : "Si vous analysez ce qui a été touché (par les frappes ukrainiennes, ndlr), disons, dans la région de Moscou, dans la région de Tula, etc., ce sont toutes des entreprises du complexe militaro-industriel. Et ce que je tiens à souligner, c'est important, et c'est la différence qui nous distingue des Russes. Aucun civil n'a été blessé, quoi qu'ils en disent."

Le ministère ukrainien de la Défense révèle par ailleurs que, selon ses estimations, la Russie a déployé 420 000 soldats en Crimée et dans les zones conquises depuis le début de l'invasion en février 2022.