6000 migrants sont arrivés à Lampedusa en une seule journée

Près de 6000 migrants ont débarqué à Lampedusa selon la croix rouge. L'île italienne connait une explosions du nombre d'arrivées ces dernières semaines.

L'île italienne de Lampedusa a connu une nouvelle vague massive d'arrivées de migrants. Près de 6000 personnes ont débarqué en une seule journée. Le centre d'accueil a prévenu mercredi que sa capacité risquait d'atteindre un "seuil critique".

La Croix-Rouge italienne, qui gère depuis juin ces installations prévues pour moins de 400 personnes, a déploré que plus de 6000 y soient désormais hébergées.

"La situation actuelle à Lampedusa est qu'il y a environ 6 000 personnes dans le centre d'accueil, qui sont arrivées sur l'île sur 120 bateaux différents au cours des dernières 24 heures. Il est clair que la situation est complexe et la Croix-Rouge italienne continue de garantir, bien qu'au prix d'efforts considérables, la fourniture de services de base aux personnes que nous aidons", déplore Francesca Basile, porte-parole de la Croix-Rouge italienne.

Selon les données du ministère de l'Intérieur, plus de 120 000 migrants sont arrivés en Italie par la mer depuis le début de l'année, deux fois plus qu'il y un an à la même période. En avril, le gouvernement dirigé par Giorgia Meloni a déclaré l'état d'urgence pour six mois afin de faire face à cet afflux.