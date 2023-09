Economie solidaire : quand l'espoir germe sur les anciennes Terres des feux de la Camorra

Par Luca Palamara

En plein cœur des anciennes "Terres des feux" de la Camorra, des hectares stériles et abandonnées connaissent une nouvelle vie grâce à la coopérative sociale Terra Felix.

A mi-chemin entre Naples et Caserte, à Santa Maria La Fossa, plus aucune trace des décharges sauvages et des déchets toxiques brûlés de la Camorra...

Ici, en plein cœur de ce qu'on appelait le "triangle de la mort", ou les "Terres des feux", le gouvernement italien a confisqué 12 hectares de terres à la mafia locale pour les donner à Terra Felix. C'était il y a 4 ans. Depuis, la coopérative sociale et solidaire a lancé un projet de régénération territoriale.

Implantée dans la région depuis plus de 10 ans, Terra Felix a su développer diverses activités : agriculture naturelle, éco-restauration, formation, éducation..., toutes articulés autour du lien entre la rédemption territoriale, la cohésion sociale, le développement économique ou encore la valorisation environnementale.

Ici, ces terres auparavant stériles et abandonnées connaissent une nouvelle vie grâce à la culture du cardon, qui non seulement augmente la fertilité du sol, mais favorise également la culture des champignons, grâce à la production de biomasse. Des personnes handicapées sont également impliquées dans cette production, comme l'explique Francesco Pascale de la Coopérative Terra Felix :

"Nous sommes une coopérative sociale. Par conséquent, nous avons un véritable devoir moral et nous l'avons inscrit dans nos statuts : nous devons travailler pour créer des opportunités pour les personnes handicapées. Lorsque nous planifions un nouveau projet, nous pensons d'abord à l'implication de ces personnes dans le projet, puis nous pensons au reste."

Mais il y a quelques semaines seulement, le 15 août, les terres de Terra Felix ont été brûlées, comme l'explique notre journaliste Luca Palamara : "c'est le résultat de l'incendie criminel qui a détruit sept hectares de Terra Felix. Manifestement, quelqu'un ne veut pas que cette terre redevienne fertile, mais la partie honnête de la population de ces territoires continue à travailler sa propre terre."

Et Terra Felix prône aussi l’innovation avec une agriculture 4.0. Ici, des capteurs d'humidité et de température activent automatiquement l'apport d'eau nécessaire à la production d'une tonne de champignons par mois, à pleine capacité.

Un long chemin a déjà été parcouru, de la "Terre des feux" à ces serres automatisées, mais il reste encore beaucoup à faire.

Francesco Pascale est confiant : "avec notre travail, nous pensons pouvoir accomplir une bonne partie du chemin, pour faire émerger le beau, faire émerger tout ce que Terra Felix peut nous offrir."

Le sillon a déjà été creusé et ne peut être brûlé une nouvelle fois.