Nouvelle aide de 400 millions d'euros pour l'Ukraine, mais Berlin rechigne à livrer les Taurus

Berlin va livrer des munitions, des véhicules blindés et des systèmes de déminage, ainsi que des générateurs en prévision de l'hiver.

400 millions d'euros, c'est le montant d'un nouvelle aide de l'Allemagne à l'Ukraine. Des munitions, des véhicules blindés et des systèmes de déminage, ainsi que des générateurs en prévision de l'hiver. mais pour l'instant pas les missiles de longue portée Taurus réclamés par Kyiv. Berlin craint qu'ils n'atteignent le territoire russe et n'aggravent le conflit.

L'aide à l'Ukraine sera au programme de la rencontre à New York, pour les ministres européens des Affaires étrangères. Josep Borrell, responsable de la politique étrangère de l'UE a déclaré : "Nous parlerons de nos futurs engagements en matière de sécurité à l'égard de l'Ukraine. Nous en avons déjà discuté à Tolède. Ils ont mis sur la table plusieurs propositions dont les ministres continueront à discuter en vue de la réunion que nous tiendrons à Kiev dans les semaines à venir."

Alors que Kyiv revendique la reprise de villages, et une percée dans la défense russe près de Bakhmout, c'est la ville de Lviv, complètement à l'ouest du pays, qui a subi une attaque de drone dans la nuit, un entrepôt a été détruit et on déplore un blessé au moins.